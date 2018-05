Jamie Dornan da The Fall alla nuova serie BBC Death and Nightingales con lo stesso

optimaitalia

: #JamieDornan da #TheFall alla nuova serie #BBC #DeathandNightingales con lo stesso sceneggiatore… - OptiMagazine : #JamieDornan da #TheFall alla nuova serie #BBC #DeathandNightingales con lo stesso sceneggiatore… - rikcristil : Non solo l'addio di Andrew Lincoln a #TheWalkingDead e il caso #Roseanne ma tra le notizie seriali del giorno c'è a… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018)torna a lavorare con lo scrittore di Then Cubitt e con la BBC per unatv basata su uno dei romanzi più popolari d'Irlanda degli ultimi 30 anni.L'attore, celebre per il ruolo di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta Sfumature, è stato scritturato per un ruolo da protagonista accanto a Matthew Rhys in un adattamento televisivo diand, il romanzo del 1992 di Eugene McCabe.La trama dellaambientata nel 1885, adattata in tre parti per il piccolo schermo, si svolgerà in sole 24 ore nella campagna di Fermanagh, in Irlanda: nel giorno del suo 25° compleanno, Beth Winters (interpretata da Ann Skelly di Piccole Donne) è pronta a scappare con il suo amante Liam (), ma la fuga d'amore rappresenta una sfida aperta nei confronti del suo prepotente e autoritario patrigno Billy (Matthew Rhys), un importante ...