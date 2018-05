Italia | Jorginho | ' Io allenato da Ancelotti? Ci penso ma non ho ricevuto telefonate'

Italia-Arabia Saudita - le probabili formazioni : Mancini rispolvera Balotelli - in cabina di regia c’è Jorginho : L’Arabia Saudita bagnerà l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. La Nazionale azzurra non parteciperà ai Mondiali 2018 in Russia e farà da sparring partner per la compagine asiatica, che lunedì 28 maggio alle 20.45 disputerà un test di preparazione contro l’Italia a San Gallo (Svizzera) per poi concentrarsi sul torneo che la vedrà affrontare nel girone A i padroni di casa della Russia, l’Egitto e ...

Inghilterra-Italia - dubbio Jorginho. Ballottaggio Insigne-Verdi : le probabili formazioni : L'Italia continua a prepararsi per la sfida di martedì sera contro l'Inghilterra. La sconfitta contro l'Argentina ha portato alla luce quella che, al momento, è la realtà delle cose: una Nazionale che ...

Video / Italia-Argentina (0-2) : highlights e gol. Le parole di Jorginho e Verratti (amichevole) : Video Italia Argentina (0-2): highlights e gol dell'amichevole internazionale a Manchester che ha visto l'Albiceleste di Sampaoli battere gli azzurri del nuovo ct Luigi Di Biagio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:10:00 GMT)

PAGELLE/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - male Jorginho (amichevole internazionale) : PAGELLE Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:31:00 GMT)

Pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : Ma non riesce ad incidere nell'economia della partita. Immobile 5 Prova a mettere in difficoltà la difesa con i suoi scatti ma fatica ad incidere. Quando si libera al tiro, il suo sinistro trova l'...

Pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Argentina Inizia con una sconfitta la nuova era dell’Italia dopo la delusione per l’eliminazione dai Mondiali 2018 in Russia. Gli azzurri reggono nel primo tempo, sfiorano il vantaggio nella ripresa, ma poi sprofondano sotto i colpi di un’Argentina cinica e dotata di qualità e talento superiori rispetto all’Italia attuale. All’Etihad di Manchester, i ragazzi guidati ...

Argentina-Italia : 0-0 La diretta C'è Jorginho - Chiesa dal 1' : Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con...

Argentina-Italia - ore 20 - 45 La diretta Out Jorginho - c'è Cristante : Jorginho out per un leggero affaticamento muscolare, Di Biagio punta su Cristante dal primo minuto. L'undici anti-Argentina, per la prima del nuovo ct, dovrebbe essere: Buffon, Florenzi, Rugani, ...

Italia-Argentina - probabili formazioni : Luigi Di Biagio opta per il 4-3-3. Verratti e Jorginho insieme dal 1' : L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia, in quel 13 novembre di San Siro, ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Luigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a ...

Jorginho accende Italia-Argentina - in attesa di Juventus-Napoli : 'Higuain? Nel calcio si viene e si va' : FIRENZE - Ha preferito l'azzurro al verdeoro e la scelta, con il senno del poi, potrebbe causare qualche pentimento visto che ora potrebbe partecipare ai Mondiali con il Brasile del ct Tite , che non ...

Jorginho - mai pentito aver scelto Italia : ANSA, - FIRENZE, 21 MAR - Se giocasse nel Brasile ora parteciperebbe ai Mondiali, visto che il ct della Selecao Tite non ha mai nascosto di apprezzarlo. Ma Jorginho ha scelto l'Italia e non si dice ...