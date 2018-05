Italia come la Grecia? No | purtroppo noi siamo messi peggio Ecco perché

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : come vederlo in tv? La programmazione e gli orari su Sky e TV8 : La MotoGP sbarca in Italia. Al Mugello va in scena il primo dei due appuntamenti nel nostro paese. Il leader del campionato è Marc Marquez, sempre più primo e in fuga. Andrea Dovizioso a Le Mans ha perso ulteriormente terreno ma adesso potrà correre su un circuito che gli piace particolarmente e su cui la Ducati va forte, come dimostra la vittoria dello scorso anno. Ma uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Valentino Rossi, che però è ...

Spread - ecco come è nata la valanga finanziaria che ha travolto l’Italia : In Italia è in corso un domino finanziario nel quale hanno avuto un ruolo tanti soggetti diversi. Un domino che ha poco a che fare con i fondamentali economici, ma più con la paura (probabilmente irrazionale) che il Paese possa uscire dall’euro. Un domino che dimostra quanto i mercati finanziari, molto più grandi dell’economia reale, possano essere distruttivi. E incontrollabili...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Argentina (30 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi mercoledì 30 maggio si gioca Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Hong Kong (Cina) per affrontare l’Albiceleste, sulla carta l’avversario più debole dell’intero torneo ma che non deve comunque essere sottovalutato: le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno assolutamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final ...

Commissario Ue Oettinger : 'I mercati insegneranno agli Italiani come votare' : Immediate le reazioni trasversali. Salvini: 'Questa è una minaccia, non ho paura'. Martina: 'Nessuno può dire agli italiani come votare' - Si inaspriscono i toni tra Europa e Italia. Il Commissario al ...

'All'opra! All'opra!' Quando la politica Italiana è vista come teatro lirico : La metafora di un muro che, in passato, divideva il mondo politico italiano dagli elettori in maniera netta e che oggi, invece, sembra scomparso in favore di una mescolanza confusa. L'accusa per ...

"All'opra! All'opra!" Quando la politica Italiana è vista come teatro lirico : Un’opera lirica dagli atti infiniti, sulla scia della grande tradizione italiana e ispirandosi ai vari Rossini, Puccini e Verdi. Così Politico ha provato a trasfigurare, in maniera inusuale, quello che sta accadendo in Italia tra i vari partiti politici, usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo, e il Quirinale. Ci sono il tenore Salvini, il soprano Di Maio e il basso baritono, interpretato dal Presidente della Repubblica, Sergio ...

"I mercati insegneranno agli Italiani come votare". Dichiarazione choc del commissario Ue al Bilancio Oettinger : "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto". Lo dice il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, secondo quanto anticipa su Twitter il giornalista Bernd Thomas Riegert, che ha intervistato il commissario Ue a Strasburgo per l'emittente Dwnews. L'integrale dell'intervista andrà in onda questa sera.Diverso il tono, molto più diplomatico, del commissario agli affari economici Pierre Moscovici: "Gli ...

Vip Pass per Radio Italia Live – Il concerto a Milano a giugno : come partecipare al gioco : Vip Pass per Radio Italia Live - Il concerto sono in palio con eprice. L'evento è in programma a Milano per il prossimo 16 giugno ed accoglierà sul palco numerosi ospiti, artisti Italiani ed internazionali del mondo della musica pop e rap. Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Real Time e su Nove il 16 giugno dalle ore 19.10. L'ingresso al concerto è libero e gratuito e con eprice.it i fan hanno la possibilità di ...