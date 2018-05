Italia Argentina Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live Nations

Mondiali di calcio 2018 – Gli Italiani tifano Argentina : l’indagine : Gli utenti del Belpaese sono dalla parte di Sampaoli, ma credono che Brasile e Spagna siano favorite per la vittoria finale: le indagini William Hill In vista del fischio d’inizio dell’evento sportivo dell’anno, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha raccolto le opinioni degli italiani sugli imminenti Mondiali di calcio e sulle squadre che si contenderanno il prestigioso titolo. I tifosi ...

Italia-Argentina - Nations League volley femminile 2018 : programma - orari e tv : L’Italia tornerà in campo a Hong Kong (Cina) nella giornata di mercoledì 30 maggio per affrontare l’Argentina nell’ottava giornata della Nations League 2018 di volley femminile. La terza tappa entra nel vivo, le azzurre devono assolutamente vincere per tenere viva la speranza della qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico, l’Albiceleste non dovrebbe ...

Volley - Nations League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Mondiali 2018 - i convocati dell'Argentina : cinque gli 'Italiani' - non c'è Icardi : Jorge Sampaoli ha deciso: niente Mondiale in Russia per Mauro Icardi. L'attaccante e capitano dell'Inter, capocannoniere della Serie A con Ciro Immobile, non rientra nei 23 giocatori definitivamente ...

FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia : Le difficoltà di Argentina e Turchia degli ultimi giorni rappresentano un monito importante per l'Italia, che non deve illudersi di essere al sicuro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:03:00 GMT)CAOS DAZI/ Le mine di Trump che rischiano di far saltare anche gli Usa, int. a M. FortisFINANZA E POLITICA/ Da Draghi e Trump un "aiutino" per l'Italia, di U. Bertone

DIARIO ARGENTINA/ Il "modello Italia" per la lotta alla criminalità di Sud America e Ue : A Buenos Aires si è svolta la cerimonia inaugurale di un accordo, "EL PacCto", tra l'Ue e 18 Paesi latinoAmericani per combattere la criminalità organizzata. ARTURO ILLIA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:05:00 GMT)DIARIO ARGENTINA/ Il fallimento della "Mani pulite" promessa da Macri, int. a G. MoldesFACEBOOK/ La "vittoria" di Zuckerberg (e della solitudine), di R. Maniscalco

Argentina - arrestato il falsario Italiano “El Mudo”. Sequestrati milioni di dollari : Lo chiamavano “El Mudo” (il muto), il falsario italiano settantenne arrestato in Argentina insieme ad altre undici persone. Come riporta il sito Clarin.com, è considerato dagli esperti un artista nella produzione di banconote false. Durante la cattura, la polizia federale Argentina ha sequestrato un milione e mezzo di dollari e quasi sei milioni di pesos. Le indagini, condotte dall’Unità investigativa sulla falsificazione della ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre Italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Italia ancora in trionfo! Vittoria di Mattia Pasini davanti a Xavi Vierge e Miguel Oliveira : L’Italia sale ancora sul gradino più alto del podio nella Moto2. Nel GP di Argentina Mattia Pasini conquista la sua seconda Vittoria in carriera nella categoria, trionfando sul circuito Termas de Río Hondo dopo una gara perfetta. Sul podio di giornata salgono poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel Oliveira. Pasini si prende così anche la leadership della classifica del Mondiale, davanti ad altri due Italiani, Lorenzo Baldassarri, ...

Moto3 - Bezzecchi show. Il GP di Argentina parla Italiano : Pneumatici slick o rain? In Moto3 il Gran Premio di Argentina inizia così un po' per tutti. L'arcano è presto svelato, non appena vengono tolte le termocoperte. Sulla griglia di partenza sono ben ...

A che ora in Italia la diretta del Motogp Argentina su TV8 domani 8 aprile Video : Domenica 8 aprile si corre il Motogp Argentina 2018, secondo Gran Premio della stagione. A re gli orari della diretta tv su TV8. Nelle prime due sessioni di prove libere, Marc Marquez è stato il pilota più veloce. Lo spagnolo della Honda ha staccato di oltre un secondo i rivali più accreditati al successo sulla pista di Termas de Rio Hondo [Video], con #Valentino Rossi che non è riuscito ad andare oltre il settimo tempo, alle spalle del suo ...

Moto3 - GP Argentina 2018. Prima pole per Arbolino - 6 Italiani nella top 10 : Con l'aiuto della pioggia, Tony Arbolino conquista la Prima pole della sua ancor breve carriera. Bravo lui, a cercare il tempo con maggiore convinzione, fin dalle prime battute delle qualifiche. Il ...