Ismaele Lulli | ergastolo ai due ragazzi che sgozzarono 17enne di Pesaro per gelosia

(Di mercoledì 30 maggio 2018)per i duealbanesi accusati di aver sgozzato nel luglio 2015, ildi Sant’Angelo in Vado, in provincia die Urbino, accoltellato per aver avuto una relazione con la fidanzata di uno dei due presunti assassini, Igli Meta, 20 anni. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Ancona, che ha escluso la premeditazione ma ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà e sevizie per l’accusa di concorso in omicidio volontario. Pena confermata per Meta e aumentata per l’amico che lo avrebbe aiutato a uccidere, Marjo Mema, di 19 anni, che in primo grado era stato condannato a 28 anni e quattro mesi. “Chiedo scusa a tutti, ho sbagliato e voglio pagare per quello che ho fatto ma non ho ucciso“, ha detto Meta in aula prima della sentenza. Il 20enne è accusato di essere l’autore materiale del delitto, ...