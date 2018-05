Irlanda del Nord | affonda un antico piroscafo a pale

Video/ Francia Irlanda - 2-0 - : highlights e gol della partita - Amichevoli nazionali - : Video Francia Irlanda , 2-0, highlights e gol della partita, amichevole nazionale allo Stade de France. Giroud e Fekir hanno deciso il match.

Video/ Francia Irlanda (2-0) : highlights e gol della partita (Amichevoli nazionali) : Video Francia Irlanda (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole nazionale che si è svolta allo Stade de France. Giroud e Fekir hanno deciso il match nel primo tempo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:16:00 GMT)

Irlanda - tira dalla sua area e segna il gol dell'anno : Negli ultimi minuti dell'incontro del campionato irlandese tra St. Patricks e Cork City, i padroni di casa sono alla disperata ricerca del gol del pareggio. Anche il portiere si riversa in area ospite ...

Irlanda - una sconfitta del pensiero laico : Per l'Irlanda si apre adesso un nuovo capitolo, in cui la politica dovrà decidere quali regole porre all'aborto; e magari anche in Irlanda succederà quello che è già successo in troppe altre nazioni ,...

L’Irlanda post cattolica e il mito svanito della “società perfetta” : Roma. “Quando tornai a Dublino, Giovanni Paolo II mi chiese perché la secolarizzazione avesse preso piede così rapidamente in Irlanda. Fu una delle rare occasioni in cui dissi a un Papa che si stava sbagliando. Le radici del cambiamento erano lì, ma nessuno le vedeva”. Cinque anni fa, ben prima del

Irlanda - centrocampista tira dalla sua area e segna il gol dell'anno : Non sarà forse il gol più bello di sempre, ma quanto successo durante il match del campionato irlandese tra St. Patricks e Cork City rimarrà nella memoria di tutti i tifosi per un bel pezzo. Nelle ...

In Irlanda del Nord parte la campagna per legalizzare l'aborto : Dopo la valanga di voti a favore della legalizzazione dell'aborto in Irlanda, ora le attiviste hanno iniziato la loro battaglia anche in Irlanda del Nord, unica regione della Gran Bretagna dove ancora ...

Si parla di un referendum sull’aborto anche in Irlanda del Nord : Dove le regole per interrompere la gravidanza sono molto più rigide che nel resto del Regno Unito: ma ci sono diversi problemi The post Si parla di un referendum sull’aborto anche in Irlanda del Nord appeared first on Il Post.

La rivoluzione sociale del voto in Irlanda : Quando Papa Francesco si recherà a Dublino per l'Incontro Mondiale delle Famiglie alla fine di agosto, troverà un'Irlanda molto diversa da quella che aveva incontrato nel lontano 1979 Giovanni Paolo II, l'ultimo papa in visita ufficiale in quel paese. Sebbene la vittoria del "sì" nel referendum sull'aborto fosse prevedibile, i risultati del voto mostrano una realtà sociale un po' sorprendente. Ben al di là ...

Il futuro della May passa dall'Irlanda : Paradosso dei paradossi, infatti, nell'Ulster che è parte del Regno Unito vige ancora una legge di epoca vittoriana, datata 1861, che è fra le più restrittive al mondo in tema di interruzione di ...

L'Irlanda vince la battaglia a favore dell'aborto Video : Ieri in Irlanda, dopo più di 20 anni, si è votato per abolire uno dei divieti più restrittivi sull'aborto al mondo, quello dell'ottavo emendamento, mettendo da parte generazioni conservatrici, e occupandosi dell'ultima di una serie di rimproveri pungenti della Chiesa Cattolica Romana. Con il 68% di persone favorevoli, i risultati annunciati, hanno portato ad un cambio della nazione in un momento in cui il populismo è in aumento in Europa. Gia' ...

L'Irlanda vince la battaglia a favore dell'aborto : Ieri in Irlanda, dopo più di 20 anni, si è votato per abolire uno dei divieti più restrittivi sull'aborto al mondo, quello dell'ottavo emendamento, mettendo da parte generazioni conservatrici, e occupandosi dell'ultima di una serie di rimproveri pungenti della Chiesa Cattolica Romana. Con il 68% di persone favorevoli, i risultati annunciati, hanno portato ad un cambio della nazione in un momento in cui il populismo è in aumento in Europa. Già ...

Aborto - la «rivoluzione tranquilla» dell'Irlanda che sfata un altro tabù : Il primo ministro, Leo Varadkar, l'ha definito il culmine di una 'rivoluzione tranquilla' che l'Irlanda ha vissuto negli ultimi 20 anni. E forse

L’Irlanda dice sì alla legalizzazione dell’aborto : favorevoli oltre il 70% : Gli antiabortisti hanno riconosciuto la sconfitta al referendum in Irlanda. «I bambini non ancora nati non hanno più il riconoscimento del diritto alla vita da parte dello Stato», ha detto John McGuirk, portavoce del gruppo «Save the 8th». «Presto verrà approvata una legge che permetterà di uccidere i bambini nel nostro paese», ha aggiunto McGuirk,...