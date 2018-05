iOS 11 4 è arrivato e sarà una rivoluzione per chi vuole cancellare definitivamente i

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Con iOS 11.4, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad, Apple si occupa di uno dei temi che più stanno a cuore agli utenti: i messaggi. Finalmente con la funzione "Messaggi su iCloud" sarà possibile sincronizzarli su tutti i dispositivi. Ciò significa che i messaggi non solo potranno essere salvati - allontanando quindi le preoccupazioni di chi ha paura di perdere i dati - ma che potranno anche essere eliminati istantaneamente da tutti i device. Per far sì che ciò accada basta che tutti i dispositivi Apple che possediamo siano collegati allo stesso account iCloud.Lo strumento potrà essere utile agli utenti perché consente di liberare spazio su un dispositivo senza troppa fatica: basti pensare che certi messaggi, soprattutto quelli che contengono foto o video, occupano molta memoria. Inoltre permette di avere la ...