Inter-Juventus | Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi

MAURO ICARDI AL POSTO DI HIGUAIN : SCAMBIO JUVENTUS-Inter/ Palmeri : "La Juventus vuole sbarazzarsi di Higuain" : ICARDI alla Juventus per HIGUAIN più 50 milioni: l’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso SCAMBIO di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:55:00 GMT)

Icardi e Higuain agitano il mercato Tra Inter e Juventus aria di scambio choc : 'Lui non ha mai dato segnali di insofferenza, ma viviamo in un mondo in cui un mattino qualsiasi ci sono società che possono pensare di venire a prenderti un giocatore. Nel caso, dovremo trovarne uno ...

Rizzoli ‘rimanda’ Orsato : errori incredibili in Inter-Juventus : Non si placano le polemiche che riguardano il campionato e soprattutto quelle che riguardano la gara Inter e Juventus che ha indirizzato i bianconeri verso lo scudetto. Il designatore arbitrale della Serie A, Nicola Rizzoli, ha parlato del primo anno d’utilizzo del Var nel nostro campionato. Ai microfoni di Radio Crc, Rizzoli ha parlato di ottimo impatto del Var sul torneo: “Il bilancio della Var è buono, è positivo e mi lascia contento la ...

Juventus - ritorno di fiamma per Icardi. Ma l'Inter vuole blindarlo : ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi . Il club bianconero pensa all'attaccante dell'Inter, già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l'attacco, soprattutto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Juventus - Marotta punta Cancelo : l’Inter non lo riscatterà : Juventus, Marotta- La Juventus punta forte su Joao Cancelo. Come confermato da Spalletti in conferenza stampa, l’Inter, almeno per il momento non avrà la possibilità di riscattare il terzino portoghese. La Juventus starebbe fiutando l’affare e sarebbe pronta a presentare al Valencia un’offerta cash da 35 milioni di euro. CUADRADO IN ATTACCO Qualora la Juventus […] L'articolo Juventus, Marotta punta Cancelo: l’Inter ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Morata-Juventus - si inserisce l'Inter. Ma l'Atletico Madrid cerca il sorpasso : C'è la fila per Alvaro Morata , in uscita dal Chelsea dopo la negativa stagione vissuta a Londra. L'attaccante classe '92 non si è mai ambientato in Inghilterra, ha perso il Mondiale con la Spagna , e ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Emre Can - entro 10 giorni si chiude. Darmian Interessa - Pogba fantamercato' : La Juventus si tuffa sul mercato in vista della prossima stagione, a parlare delle strategie del club bianconero è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha ...