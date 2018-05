Inter | Antonello su Icardi e la Juve | Stiamo sereni | abbiamo nostri piani

Inter - quella di Antonello una replica studiata nei minimi dettagli : L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle parole pronunciate ieri dall'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, che dopo i fatti di Inter-Juve ha esposto quella che è la posizione del club nerazzurro. Questo ...

Antonello dopo Inter Juventus : “Due pesi - due misure” / I moviolisti però vedono due rigori per i bianconeri : Inter-Juventus, l'ad Antonello tuona in un'Intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due pesi e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:39:00 GMT)

ANTONELLO DOPO Inter-JUVENTUS : “DUE PESI - DUE MISURE”/ Orsato scatena l'ira anche di Jindong Zhang : INTER-JUVENTUS, l'ad ANTONELLO tuona in un'intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due PESI e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Inter - l'ad Antonello in tackle : "Arbitraggio inaccettabile - meritiamo rispetto" : In casa Inter è ancora vivo il ricordo della rimonta subita dalla Juventus. I tifosi nerazzurri, ma anche la società, si sono sentiti penalizzata dall'arbitraggio di Daniele Orsato che ha usato due ...

L'Ad dell'Inter Antonello : 'Una eurofoguraccia' : Roma, 30 apr. , askanews, La rabbia per quanto è accaduto in Inter-Juventus non è smaltita in casa nerazzurra, anzi. 'Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto ...

Inter-Juventus - l’ad Antonello : “successe cose inaccettabili” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato, nel mirino l’arbitro Orsato. Alza la voce l’ad Alessandro Antonello ai microfoni di Inter Tv: “il mister aveva chiesto alla squadra di essere ferocissima in campo e lo è stata. Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Non ci sarà assolutamente un calo di tensione, i ragazzi hanno ...

Inter-Juve - Antonello : "L'Inter merita rispetto. Un brutto spot per l'Italia" : "L'Inter merita rispetto: sono accadute delle cose inaccettabili. Siamo arrabbiatissimi: le cose che sono accadute nel corso di Inter-Juve sono state un brutto spot per il calcio italiano e sono state ...

Inter - Antonello : “Evitati commenti a caldo. Quello che è successo è…” : Inter, Antonello- L’ a.d. nerazzurro, Antonello, Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, ha fatto il punto della situazione dopo il match tra Inter e Juventus di sabato sera. “E’ SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI…” Antonello ha così commentato: “Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80mila persone allo […] L'articolo Inter, Antonello: “Evitati commenti a caldo. Quello che è ...

Inter - Antonello : "Orsato? Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi" : L'a.d. nerazzurro sul match con la Juve: "Meritiamo rispetto, non riusciamo a spiegarci come mai siano stati usati due pesi e due misure"

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati due pesi e due misure. Club e tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Inter - l'ira sull'arbitro Orsato. Oggi parla l'a.d. Antonello : E dal mondo del web ecco riemergere il precedente di Baselli nel derby di Torino: stesso fallo di Pjanic, secondo cartellino giallo , arbitro Giacomelli, e Toro in dieci. Inizialmente maldigerito, ...

Inter - l'ad Alessandro Antonello parla all'Ansa : 'Non smobilitiamo. Obiettivo Champions' : ... per la passione che ci dimostrano riempiendo lo stadio ogni domenica e facendoci sentire il loro supporto da ogni parte del mondo". Serie A 2017-2018, tutti i video Guarda tutti i video

Inter : Antonello "piani non cambiano" : "Continuiamo a lavorare per i nostri tifosi, per la loro passione, che ci dimostrano riempiendo lo stadio ogni domenica e facendoci sentire il loro supporto da ogni parte del mondo", ha concluso ...

Inter - l’ad Antonello : “I piani non cambiano : Suning non smobilita” : "Siamo sorpresi che si sia arrivati a parlare di smobilitazione: i nostri piani non sono cambiati", ha dichiarato l'ad nerazzurro L'articolo Inter, l’ad Antonello: “I piani non cambiano: Suning non smobilita” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.