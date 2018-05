Intellivision Entertainment ritorna nel mercato delle console con una macchina pensata

eurogamer

(Di mercoledì 30 maggio 2018)nelcon un nuovo dispositivo pensato per tutta la famiglia, riporta Dualshocksers.Ebbene l'azienda ha infatti annunciato l'arrivo di una"semplice, conveniente e per tutta la famiglia", oltre a questo non si sa altro per il momento.Per ulteriori dettagli in merito non resta che attendere la fine dell'estate, ulteriori informazioni verranno infatti comunicate a partire dal primo di ottobre. Per il momento le uniche cose che si sanno sono che a capo dello sviluppo vi è Tommy Tallarico, creatore di Video Games Live, e dal presidente di.Read more…