Inps | ecco come sono le pensioni erogate in Italia

Pensioni più alte dal 2019 : ecco le nuove regole che saranno recepite dall'Inps : nuove regole per la rivalutazione delle Pensioni . Dal 1° gennaio 2019 cambia il modo con cui gli importi dei trattamenti vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall' Istat . In ...

Si allarga la platea per l'assegno sociale Inps : ecco cosa cambia : Novità a partire da gigno per chi percepisce l' assegno sociale Inps . Di fatto dal prossimo mese verrà data la possibilità di far domanda a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. ...

Nuovo concorso Inps 2018 per 967 funzionari : ecco come prepararsi e candidarsi Video : Dopo gli aggiornamenti dedicati al maxi concorso in Agenzia delle Entrate [Video] per 650 funzionari con scadenza 17 maggio, ecco che l’INPS ha pubblicato un altro bando dedicati a laureati. Vediamo quindi quali sono i dettagli del bando. Maxi concorso INPS: in arrivo altri 1000 funzionari La selezione questa volta è finalizzata al reclutamento di 967 consulenti di protezione sociale [Video], funzionari di area C e posizione economica C1. La ...

Beffa pensione - 40 anni di lavoro e niente assegno Inps : ecco perchè Video : Dopo 40 anni di lavoro e di contributi #Inps regolarmente versati, si vede rifiutare la domanda di #pensione per un errore nella richiesta di #cumulo. Succede anche questo nel complicato e farraginoso sistema previdenziale italiano, dove convivono realta' diametralmente opposte, come quella dell’impiegata amministrativa della scuola andata in pensione a 29 anni [Video], di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse e la Beffa subita da un ...

Concorso Inps - ecco il bando per l'assunzione di quasi mille persone : Il Concorso Inps per quasi mille posti è stato indetto ufficialmente. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta l'annuncio del bando di Concorso per 967 consultenti di protezione sociale, destinati a...

Pensioni - novità per l'assegno Inps : ecco quanti soldi arrivano davvero ai pensionati : Meno Pensioni ma assegni Inps più generosi: questa la fotografia scattata dall'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento.

Precoci ed Ape sociale? Proroga da parte dell’Inps - ecco di cosa si tratta Video : Fin dalla loro nascita #APE SOCIALE e anticipata per i Precoci #Quota 41 hanno presentato diverse criticita'. SI tratta di problemi che da diverse segnalazioni sembrano abbiano portato anche a delle reiezioni delle domande di certificazione del diritto alle due misure. Una delle criticita' più frequenti riguarda i lavori gravosi e la documentazione necessaria per far si che l'Inps riconosca l’attivita' del richiedente una delle due misure, come ...

Inps - dal 2019 in pensione a 67 anni - dal 2021 aumenti biennali : ecco cosa cambia : Dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età se si hanno almeno 20 anni di contributi o con 71 se si ha il primo accredito contributivo dopo il 1996 e si hanno...

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Novità Inps per la pensione con quota 97 - 6 - ecco i beneficiari e cosa cambia Video : Il prossimo 1° maggio scade il termine ultimo per presentare l’istanza [Video]per l’accesso alla #pensione anticipata per lavoro usurante. Si tratta di una misura prevista dal decreto legislativo 67 del 2011 e la scadenza ormai imminente è relativa all’istanza di certificazione del diritto da presentare all’Inps per quanti centreranno i requisiti previsti nel 2019. Nel frattempo l’Inps ha provveduto ad emettere una circolare ieri 29 marzo con ...

Studiare all'estero con Inps - ecco chi va : Pubblicate le graduatorie dei corsi di lingua all'estero dell' Inps . Questi soggiorni studio - il cui bando è scaduto a inizio marzo - sono finalizzati a sostenere gli esami per la certificazione del ...