Incidente | coinvolto un bimbo di 4 anni SIRENE DI NOTTE

Resta coinvolto in un Incidente ma continua a guidare - si schianta contro un furgone e muore : Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14 Bologna Taranto, all'altezza del casello di Forlì, nei pressi di un cantiere stradale e di uno scambio di carreggiata....

Simone Vivian - operaio coinvolto nell'Incidente alle Acciaierie Venete : "Ho visto gli schizzi di acciaio fuso e i corpi che bruciavano" : "Ho sentito un botto e quando ho alzato la testa c'era fuoco dappertutto". Simone Vivian mostra il corpo ustionato al Corriere della Sera. Il 34enne lavora alle Acciaierie Venete ed è stato coinvolto insieme ad altri tre operai in un incidente, ustionati in modo grave da una colata di acciaio fuso. Due di loro ora lottano per sopravvivere. Vivian ha ricostruito con il quotidiano l'accaduto, un episodio che attribuisce alla sfortuna, da ...

Palermo - Incidente stradale in via Lanza Di Scalea : coinvolto ex calciatore rosanero : incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato tra una Toyota e una Vespa. A ...

Incidente tra Spello e Cannara - coinvolto l'alzatore della Sir Luciano De Cecco : Anche il talentuoso alzatore nonché capitano della Sir Safety Perugia, Luciano De Cecco, tra le persone coinvolte nell'Incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 5 aprile lungo la Ss75. Nell'...

“Pensavo di morire”. Morra choc. L’attore - in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle - racconta il tremendo Incidente in cui è stato coinvolto. Vivo per miracolo - incerto il futuro nel programma di Milly Carlucci : Si è visto la morte in faccia, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio e la sua vita è salva. Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele per raccontare quanto accaduto. E i dettagli hanno fatto rabbrividire tutti. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia ...

“Ho visto la morte” - brutto Incidente per Mastella. Il sindaco di Benevento è rimasto coinvolto in un impatto violentissimo. Le sue condizioni e i danni riportati : brutto incidente stradale a Dragoni, nell’Alto Casertano, per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, ma poi è stato trasferito al Gemelli di Roma. Anche se sotto choc il sindaco di Benvento ha voluto rassicurare circa le sue condizioni: “Ho subito l’amputazione della falange di un dito e in questo momento mi stanno medicando. Sono ...