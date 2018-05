Incendi | decine di roghi a Palermo e provincia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018)disono divampati ae in. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comandole e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. Iin via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni.anche ina Partinico, Trabia e Partinico. “Sotto accusa – spiegano le squadre anto – i terreni incolti abbandonati dove non è stata fatta un’azione di prevenzione. Qui la macchia mediterranea si estende creando pericolo all’incolumità dei residenti”. L'articolodiMeteo Web.