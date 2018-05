Inaugurato Cresco6 | il supercalcolatore più potente del Sud Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018)presso il Centro ricerche Enea a Portici (Napoli) il supercomputer, infrastruttura di calcolo di assoluta rilevanza nell’intero panorama scientificono, in grado di soddisfare esigenze di elevata scalabilità nell’esecuzione di codici paralleli. Frutto di una partnership tra ENEA e CINECA finalizzata alla fornitura di servizi di supercalcolo e storage dati a EUROFUSION (il Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell’Energia da Fusione), la nuova macchinaoffre una potenza computazionale di circa 700 TeraFLOPS e andrà ad affiancarsi ai supercalcolatori CRESCO4 (100 TeraFLOPS) e CRESCO5 (25 TeraFLOPS), già istallati ed operanti presso il medesimo Centro. La macchina sarà di supporto alle attività di Ricerca e Sviluppo nei settori istituzionali dell’Agenzia ENEA, così come nelle collaborazioni con enti nazionali ed internazionali e con il sistema produttivo ...