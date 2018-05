In Arrivo Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee Su Nintendo Switch

Articuno in Arrivo su Pokémon Go - e intanto l’Adventure Week 2018 è iniziato : Pokemon sta preparando diverse novità in questo periodo, ma una delle più interessanti riguarda la reintroduzione del Pokémon leggendario Articuno! L'articolo Articuno in arrivo su Pokémon Go, e intanto l’Adventure Week 2018 è iniziato proviene da TuttoAndroid.