IMPRESE | ASSESSORE SVILUPPO | AVANTI CON BANDO ATTRACT; 70% INDUSTRIE STRANIERE CHE

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per IMPRESE (2) : (AdnKronos) – “spero si proceda presto con importanti azioni di defiscalizzazione e sburocratizzazione per le nostre imprese: in Veneto gli imprenditori desiderano questo, perché la pressione fiscale sul mondo del lavoro oramai è insopportabile e inaccettabile e trovano preoccupante culturalmente ed economicamente il reddito di cittadinanza – prosegue – Questo aspetto coinvolge nel suo senso più ampio però tutti i ...

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per IMPRESE (3) : (AdnKronos) – “Infine, c’è un appello che non deve cadere nel vuoto: quello rivolto alla politica, il 7 febbraio scorso da Palazzo delle Sentinelle a Milano, dall’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’Associazione Nazionale del Fante, per ‘il ripristino di un periodo di servizio obbligatorio dei giovani a favore della Patria, nelle modalità che la politica vorrà ...

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per IMPRESE : Venezia, mag. (AdnKronos) – “Ho assistito con molta attenzione e grandi aspettative alla formazione di questo, oramai prossimo, Governo Conte. La mia speranza, e non l’ho mai nascosto, era che dell’esito delle elezioni politiche del 4 marzo scorso potesse sorgere un Governo trainato dal centrodestra unito: questo non è avvenuto a causa di veti sciocchi del Movimento 5 Stelle, che sono stati però corrisposti da una sana ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le IMPRESE è l’innovazione : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell’economia, del lavoro, dell’occupazione. A farsene interprete è l’assessore regionale all’economia Roberto Marcato che all’Adnkronos, spiega come: “le imprese venete attive a fine 2017 erano 434.137, con 2.125.690 occupati complessivi. Ma, i dati ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le IMPRESE è l’innovazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un secondo fronte che abbiamo attivato è la diffusione su tutto il territorio regionale della banda ultra larga – spiega Marcato- che deve essere presente anche nelle aree meno profittevoli per le imprese di tlc. Grazie ad un accordo con il Mise, sono previsti 400 milioni di euro per diffondere le nuovi rete ovunque. E così, con questi due piani arriviamo ad un totale di un miliardo di euro di ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le IMPRESE è l’innovazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, alla vigilia della festa del Primo Maggio, l’assessore Veneto all’economia infine non manca di rilanciare una battaglia che gli sta particolarmente a cuore: quella della chiusura degli esercizi commerciali: “l’altro giorno ho portato in giunta regionale una delibera su un progetto di legge statale che prevede di tenere chiuso nelle 12 festività religiose e laiche ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le IMPRESE è l’innovazione (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali – sottolinea Marcato – si è solo determinata una diversa modulazione della spesa delle famiglie, concentrata nei week-end in cui la grande distribuzione, a differenza delle altre tipologie di esercizi ...