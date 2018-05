Immediato per Huawei P9 l’aggiornamento B503 a giugno | cosa comporterà?

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri : per Quota 41 e Quota 100 costo Immediato di 15 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 maggio. Le valutazioni di Tito Boeri su Quota 41 e Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 05:55:00 GMT)

Decisione shock in Germania : via libera Immediato per il divieto delle auto diesel in città : Il tribunale amministrativo della Germania ha dato il potere alle amministrazioni delle città tedesche di vietare la circolazione di più di 13 milioni di auto a gasolio nei centri urbani Svolta epocale per la Germania nei confronti della lotta contro l’inquinamento nelle città tedesche. tribunale amministrativo di Lipsia ha dato il potere – con effetto immediato – alle amministrazioni locali di vietare la circolazione della auto a ...

Suicidio assistito - Marco Cappato e Mina Welby chiedono il giudizio Immediato per la morte di Davide Trentini : Hanno aiutato Davide Trentini, 53enne malato di sclerosi multipla, a realizzare la sua volontà di morire. Lo scorso aprile lo hanno accompagnato in Svizzera per il Suicidio assistito. Ora Marco Cappato e Mina Welby, indagati a Massa per istigazione al Suicidio e aiuto materiale, hanno chiesto il giudizio immediato. “Riteniamo indispensabile andare a un dibattimento pubblico”, ha spiegato l’avvocato Filomena Gallo, che è anche ...

Ilva - operaio 28enne muore travolto da una fune a Taranto. Sciopero Immediato dei lavoratori fino a venerdì mattina : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva, è morto travolto da una fune. L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...

[L'analisi Ai mercati finanziari piace l'idea di un voto Immediato. Ecco perché : Senza un accordo dell'ultima ora tra Lega e M5s gli italiani saranno nuovamente chiamati alle urne. L'unica incognita è la tempistica: subito , in estate, come chiede Luigi Di Maio oppure all'inizio ...

Caso Panem : nuove accuse e richiesta di giudizio Immediato per il commercialista : Caso Panem: richiesta di giudizio immediato, arricchita da nuove accuse, per il commercialista Poponcini. Nella richiesta dei pubblici ministeri nei confronti del professionista di Vedano al Lambro ...