ILIAD SBARCA IN ITALIA CON UN' OFFERTA ' RIVOLUZIONARIA'

Sbarca in Italia ILIAD - in nuovo operatore da 30GB : E’ Sbarcato in Italia, l’operatore ILIAD che spera di aggiudicarsi fette di mercato grazie ad una politica aggressiva e sulla carta molto conveniente. L’unica Offerta disponibile prevede un contratto a € 5,99 ogni 30 giorni, per minuti illimitati, (anche all’estero – grazie al Ran sharing), messaggi e 30 GB di dati. L’accordo è disponibile per il primo milione di clienti ed è valido “per ...

ILIAD : sbarca in Italia il nuovo operatore telefonico che promette rivoluzione ma attenti alla copertura : Se ne parlava ormai da mesi e il fatidico giorno è finalmente arrivato: iliad sbarca ufficialmente nel mercato Italiano posizionandosi come un diretto concorrente degli attuali operatori telefonici.-- Non è un segreto che in Italia le tariffe relative ai piani telefonici siano molto elevate ma il nuovo arrivato promette una vera e propria rivoluzione, un vero e proprio cambiamento in grado di smuovere questo settore. L’intenzione di iliad è ...

ILIAD SBARCA in Italia : 5 - 99 euro per chiamate - sms e 30 giga : Milano, 29 mag. , askanews, Il gruppo di tlc francese Iliad sbarca ufficialmente in Italia con una super offerta nel mobile di 5,99 euro al mese. L'annuncio è stato dato dall'Ad di Iliad Italia, ...

ILIAD SBARCA in Italia con un'offerta super : Nuova rivoluzione in Italia nella telefonia: arriva Iliad con un'offerta nel mobile da 5,99 euro al mese. Benedetto Levi , Amministratore Delegato del gruppo francese di tlc, nel corso di una ...

ILIAD SBARCA in Italia con un'offerta super : Teleborsa, - Nuova rivoluzione in Italia nella telefonia: arriva Iliad con un'offerta nel mobile da 5,99 euro al mese. Benedetto Levi , Amministratore Delegato del gruppo francese di tlc, nel corso di ...

ILIAD SBARCA in Italia : super offerta a 5 - 99 euro al mese : Milano, 29 mag. , askanews, Il gruppo di tlc francese Iliad sbarca ufficialmente oggi in Italia con una super offerta nel mobile di 5,99 euro al mese. L'annuncio è stata fatto dall'Ad di Iliad Italia, ...

ILIAD pronta a sbarcare in Italia : ecco le sue tariffe shock : MILANO - Martedì la Iliad di Xavier Niel presenterà la sua nuova offerta mobile e Tim, Vodafone, Wind3 e Fastweb non vedono l'ora che il nuovo operatore sveli la sua stratega per fare meglio e ...

ILIAD SBARCA in Italia entro il 21 giugno : E' quanto ha indicato il management della società fondata e controllata da Xavier Niel, che con un'aggressiva politica di offerte low-cost ha scatenato la concorrenza nel mercato francese, in ...