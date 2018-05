Ilary Blasi strappa la conduzione del Summer Festival alla Marcuzzi

Tra Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez spunta Ilary Blasi! È guerra per i palinsesti estivi Mediaset ESCLUSIVO : Alessia Marcuzzi o Belen Rodriguez? La risposta è… Ilary Blasi! Già, perché ormai è diventato il rebus televisivo dell'estate. Se non addirittura la guerra aperta. Stiamo parlando della ...

Gossip e Tv : Ilary Blasi 'soffia' il posto a Belen Rodriguez? Video : Non c'è pace per Belen Rodriguez: proprio quando si è saputo che Alessia Marcuzzi ha rinunciato a condurre lo show che Canale 5 dedichera' ai Mondiali di Calcio, ecco spuntare una nuova ''rivale'' per l'argentina. Stando ai Gossip che riporta il sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di affiancare a Nicola Savino una presentatrice molto amata dal pubblico: Ilary Blasi. E la showgirl sudamericana? Si dice che lei fara' solo delle ...

Ilary Blasi conduce i Mondiali 2018 al posto di Alessia Marcuzzi? : Mondiali 2018: arriva Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi? La conduzione dei Mondiali 2018 sembrerebbe fare gola a molte, e dopo le indiscrezioni su Belen e Alessia Marcuzzi, il terzo nome in pole per ricoprire il prestigioso ruolo sarebbe quello di Ilary Blasi. A darne la notizia è stato il sito Davide Maggio, il quale però ha voluto precisare che ancora è d’obbligo usare il condizionale. La conduttrice del Grande Fratello Vip ...

F1 Gp Monaco - da Bella Hadid a Ilary Blasi. Folla vip a Montecarlo : Folla vip nel dietro le quinte del Gp di Monaco 2018, l'appuntamento più glamour del calendario di Formula 1, da sempre meta delle celebrities. Sotto il flash dei fotografi a Montecarlo la top-model ...

Ilary Blasi - vestito di lattice e aderenze : super sexy nello show di Michelle Hunziker : Ilary Blasi durante Vuoi scommettere , su Canale 5, ha indossato un vestito di lattice nero davvero molto sexy. La conduttrice delle Iene era ospite del programma di Michelle Hunziker e ha scelto un ...

Michelle Hunziker - la proposta indecente di Ilary Blasi : 'Ci penso - non sarebbe male'. Viene giù Mediaset : Sicuramente era già tutto studiato a tavolino, ma la proposta fatta da Ilary Blasi a Michelle Hunziker . La showgirl romana ha detto di volere la conduttrice di Vuoi Scommettere come protagonista ...

“Ma l’avete vista?”. ‘Vuoi scommettere’ - appena Ilary Blasi entra in studio - ecco cosa notano tutti : Passare inosservata non è certo una delle sue prerogative. Simpatica, bella, moglie del calciatore più amato degli ultimi anni, quel Francesco Totti che da poco più di 12 mesi ha appeso le scarpette al chiodo, Ilary Blasi, scalino dopo scalino, si sta affermando come la regina televisiva del futuro. Sì perché se sul trono, per ora, restano in coabitazione Maria De Filippi e Barbara D’Urso, la signora Totti è subito dietro. Epperò ieri sera, ...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi invita Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)

Le Iene – Ventinovesima e ultima puntata del 23 maggio 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Ventinovesima e ultima puntata del 23 maggio 2018 – Con Ilary ...

