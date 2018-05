Il Tesoro Usa | Crisi italiana esaminata al G7 | ma per ora non c' è impatto

Caos governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada | : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

Caos governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada - : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

G7 - Tesoro Usa : Italia e volatilità emergenti in agenda : L'Italia e la volatilità sui mercati emergenti saranno nell'agenda del G7 finanziario a Whistler in Canada. Lo afferma un funzionario del Tesoro americano, sottolineando inoltre come gli Usa ritengano ...

Il Tesoro Usa : "Italia in agenda al G7 finanziario : per ora nessun impatto sistemico" : Il quotidiano americano ricorda che 'l'Italia è un membro fondatore della Ue e dell'euro e la quarta più grande economia del blocco. E la psicologia conta'. Tags Argomenti: Tesoro Usa G7 Finanze © ...

Tesoro Usa - nuove sanzioni all'Iran. Nel mirino Governatore della Banca centrale : Teleborsa, - Nuovo round di sanzioni contro l'Iran. Dopo l'annuncio della scorsa settimana del presidente americano Donald Trump che ha deciso di uscire dallo storico accordo sul nucleare iraniano, il ...

Segretario Tesoro Usa Mnuchin valuta viaggio Cina - focus commercio : Il Segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, sta valutando un viaggio in Cina e si è detto "cautamente ottimista" su una possibile risoluzione delle tensioni commerciali con la seconda economia al mondo. Lo ha detto alla stampa parlando nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale che stanno per concludersi a Washington.

Spagna - deputati accusano Juan Carlos : nasconde un Tesoro in Svizzera : Spagna, deputati accusano Juan Carlos: nasconde un tesoro in Svizzera Il figlio Felipe aveva promesso maggiore trasparenza nei conti della corona, ma la monarchia non è obbligata a dettagliare le spese. Così può tacere sugli affari personali Continua a leggere