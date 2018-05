Il terremoto sui mercati visto dalla stampa straniera

terremoto - suicida ex titolare di tre B&B sfollato in attesa della ricostruzione Video : Un dramma nel dramma. Una storia con esito tragico che accomuna molti italiani a cui la vita dopo enormi sacrifici è stata sconvolta, se non distrutta, da un giorno all'altro. A Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, Massimo Dell'Orso, 56 anni, aveva realizzato il suo sogno: nella sua proprieta' gestiva tre Bed&Breakfast all'insegna del turismo sostenibile in uno scenario naturale mozzafiato. Il #Terremoto che due anni fa ha ...

Morto suicida ex titolare di B&B - sfollato per il terremoto : Un uomo di 56 anni, originario di Castalsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ultimo paesino delle Marche prima di sconfinare in Umbria, si è tolto la vita gettandosi dal terzo piano di un palazzo di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove viveva da sfollato con la moglie dopo essere stato gravemente danneggiato dal terremoto.L'uomo, infatti, era proprietario di tre Bed & Breakfast nella frazione di Vallinfante che erano ...

terremoto Centro Italia : suicida l’ex titolare di b&b sfollato : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal Terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, e’ morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunita’ di Castelsantangelo sul Nera dove l’uomo si occupava anche di ...

Suicida per terremoto : uno sfollato in attesa della ricostruzione s'è gettato dalla finestra ad Alba Adriatica : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell'appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunità di Castelsantangelo sul Nera dove l'uomo si occupava anche di recupero di ...