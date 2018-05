Il teorico dell' uscita dall' euro della Lega che deteneva 400mila euro in

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Quattrocentomilacirca in titoli di stato e obbligazioni estere. È quantoil "sovranista" Claudio Borghi, responsabile economicoe da sempre sostenitore, fino a pochi mesi fa quando ancora era consigliere regionale in Toscana. Ora, assicura, il grosso è stato venduto per "l'acquisto di una casa". La sua dichiarazione patrimoniale vidimata a settembre 2017 è tornata a circolare sui social procurandogli tantissimi attacchi via twitter. A diffondere la sua dichiarazione è stato il finanziere con base a Londra Davide Serra, molto vicino a Matteo Renzi: "Scusi onorevole sono certo non sia vero che lei ha tutti i suoi risparmi all'estero e che lei finanzia stati esteri come da sua dichiarazione qui alta. Visto vuole uscirepuò darci evidenza ha tutti i suoi Risparmi in Debito Italiano e conti in ...