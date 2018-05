Il Sistema Solare oltre Nettuno

Asteroidi - flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare : Gli Asteroidi sono costantemente monitorati e la Nasa tiene d’occhio da tempo Apophis, il gigante che nel 2029 passerà così vicino al nostro pianeta che la forza di gravità terrestre potrebbe deviarne la traiettoria. Nel frattempo la scorsa settimana un asteroide grande come la piramide egiziana di Giza ha ‘sfiorato’ la Terra passando a una distanza che è la metà di quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. La riflessione che ...

Un corpo “estraneo” nel Sistema Solare : individuato nell’orbita di Giove : Si è trovato un cantuccio accogliente nell’orbita del ‘peso massimo’ del Sistema Solare e può vantare il record di esserne il primo ospite di lunga durata, originario di un altro Sistema: si tratta dell’asteroide 2015 BZ509, la cui zona natia dovrebbe essere la regione di formazione stellare Ngc 604, situata nella costellazione del Triangolo ad una distanza di oltre 2 milioni di anni luce dalla Terra. L’asteroide in questione è ...

Il primo visitatore interstellare permanente nel Sistema Solare

E’ un asteroide il primo migrante del Sistema Solare : Il gruppo dell’Osservatorio della Costa Azzurra coordinato da Fathi Namouni ha scoperto che il primo migrante del Sistema Solare è un asteroide, sottratto a un altro Sistema planetario: si chiama 2015 BZ509 e si trova nel Sistema Solare, nell’orbita di Giove. L’asteroide, descritto su “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters” e identificato grazie al Large Binocular Telescope in Arizona, proviene ...

Astronomia : ecco la classifica dei mondi più ricchi d’acqua del Sistema Solare - la Terra al 5° posto : La Terra è passata da un primato incontrastato alla retrocessione, al 5° posto, nella classifica dei mondi più ricchi d’acqua del Sistema Solare: sul primo gradino del podio troviamo Ganimede, il satellite naturale più grande di Giove, che fa registrare la più alta percentuale d’acqua in rapporto al suo volume, il 69% contro lo 0,12% del nostro pianeta. La classifica, elaborata da Steve Vance, ricercatore al JPL NASA, è stata ...

Il mistero della Pianeta 9 - nuovi indizi sul più insolito degli abitanti del Sistema solare : Esiste o non esiste? Si riaccende il dibattito sull’esistenza del più misterioso degli abitanti del sistema solare, il Pianeta 9 che tante volte ha fatto parlare di sé ma la cui esistenza non è mai stata dimostrata. A sollevare nuovi sospetti sono i calcoli dell’orbita, straordinariamente inclinata, del corpo celeste chiamato 2015 BP519 e che si trova ai confini del nostro sistema planetario, oltre Nettuno. Le sue particolarità descritte ...

Asteroide in esilio nelle lande più esterne del Sistema Solare : Roma, 9 mag. , askanews, Un'equipe internazionale di astronomi ha usato i telescopi dell'ESO per studiare uno dei relitti del Sistema Solare primordiale. Hanno trovato che 2004 EW95, un oggetto ...

Astronomia : scoperto asteroide “in esilio” ai confini del Sistema solare : I primi giorni del nostro sistema solare sono stati turbolenti. Secondo i modelli teorici di questo periodo, dopo la loro formazione, i giganti gassosi hanno vagato per il sistema solare, espellendo piccoli corpi rocciosi dal sistema solare interno in orbite remote a grandi distanze dal sole. In particolare, questi modelli suggeriscono che la Fascia di Kuiper – una regione fredda oltre l’orbita di Nettuno – contenga una piccola parte di corpi ...

Sistema Solare e processi planetari : ciclo di conferenze dedicato ad Angioletta Coradini : Sarà intitolato a Angioletta Coradini il ciclo di conferenze istituito dalla European Geoscience Union (EGU) dedicato agli studi sul Sistema Solare e ai processi planetari. In particolare l’EGU ha coinvolto le seguenti divisioni: le Scienze Solari-Terrestri (ST), le Scienze planetarie (PS), la Geodesia (G), le Scienze Atmosferiche (AS), il Clima: passato, presente e futuro (CL), l’Informatica della Terra e dello Spazio (ESSI), il Magnetismo ...

Urano : l'odore della sua atmosfera e la storia del Sistema Solare

Nuova luce sul passato del nostro Sistema Solare : un pianeta perduto orbitava attorno alla nostra stella : E se l’angolo di cosmo in cui abitiamo avesse ospitato in passato un’intera generazione di mondi ormai ‘estinti’? È l’ipotesi che emerge da uno studio recentemente pubblicato su Nature Communications, che presenta la prima dimostrazione dell’esistenza di almeno un ex pianeta un tempo in orbita attorno alla nostra stella. La prova – spiega Global Science – arriva direttamente dallo spazio: si tratta del meteorite 2008 TC3, ...

Secondo la scienza il Sistema Solare suona come una hit dei Radiohead : Secondo Matt Russo, un astrofisico del Seneca College di Toronto , Canada, , l'orbita dei pianeti del Sistema solare convertiti in file Midi suonerebbe come la canzone True Love Waits dei Radiohead. I ...