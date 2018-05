Il Samsung Galaxy A3 2017 potrebbe avere problemi con Oreo | i Samsung Galaxy S9 e S9

Per tutti l’aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 : migliora davvero la fotocamera? : Finalmente il rilascio dell'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 è per tutti i possessori del modello no brand. Nei giorni scorsi, avevamo esaminato la prima diffusione del firmware XXU2CRED in Germania e poi anche nel nostro paese ma solo con disponibilità del link manuale al download per la variante S8 Plus. Il rilascio, al contrario, è partito nelle scorse ore via OTA per il modello flat. Quanto pesa l'ultimo aggiornamento di ...

Samsung Galaxy S9 - in arrivo una variante più economica? : Galaxy S9 è uno dei dispositivi top di gamma targati Samsung più ambiti dal pubblico. Notevole la concorrenza di altri apparecchi come l’ultimo Apple iPhone X. Certamente, entrambi hanno lasciato il segno in termini di design e prestazioni. Tuttavia, molto presto, potrebbe arrivare sul mercato una variante di Samsung Galaxy S9 più economica e leggermente “ripensata”. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Aspettando Samsung Galaxy S9 mini Diventa ...

Svolta sulla registrazione delle chiamate per Samsung Galaxy S9 : quando in Italia? : Ci sono segnali importanti che arrivano proprio in queste ore per coloro che qui in Italia hanno acquistato un Samsung Galaxy S9, in riferimento all'aggiornamento di maggio. A quanto pare, infatti, nei prossimi giorni tornerà attuale un argomento come quello della registrazione delle chiamate, dopo il primo punto della situazione che ho avuto modo di condividere con voi non molto tempo fa. Facciamo dunque chiarezza sulle ultime notizie che ...

Da questa settimana l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : Probabilmente non vi aspettavate che i primi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia a ricevere l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sarebbero stati i brand Vodafone, ma invece pare essere proprio così: salvo colpi di scena eccezionali, gli esemplari marchiati dal noto operatore rosso prenderanno ad essere intercettati dalla versione biscottata dell'OS mobile di Google a partire dalla prossima settimana, come specificato all'interno di un thread ...

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Testare uno degli smartphone più desiderati e attesi dell’anno è sempre un piacere incredibile, soprattutto perché ci permette di capire quali siano i passi in avanti fatti, nel giro di soli 12 mesi, dalla presentazione del precedente modello e rispetto ai suoi attuali concorrenti. Come sempre, per il nuovo modello di punta di casa Samsung, […] Recensione Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di maggio in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di maggio e miglioramenti nella stabilità della Fotocamera. I firmware G950FXXU2CRED e G955FXXU2CRED sono in distribuzione per i dispositivi no brand. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di maggio in Italia proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge Vodafone entro la settimana : Samsung Galaxy S7 e S7 edge brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia entro questa settimana, a meno di problemi dell'ultim'ora. Il rollout per i dispositivi no brand si allarga intanto ai Paesi del Nord Europa. L'articolo Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge Vodafone entro la settimana proviene da TuttoAndroid.

Ripresa su Samsung Galaxy S7 la distribuzione in Europa dell’aggiornamento Oreo il 29 maggio : Potremmo essere giunti ad una svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo a bordo di smartphone popolari come i vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. Dopo aver condiviso una sorta di guida per spiegare a tutti come procedere alla sua installazione in seguito all'apparizione del firmware BTU, oggi 29 maggio il pacchetto software ha fatto la sua apparizione nel nord Europa, in particolare in Svezia secondo alcune ...

Irreversibile l’aggiornamento XXU2CRED di Samsung Galaxy S8 Plus no brand Italia : Si aprono per il Samsung Galaxy S8 Plus le porte dell'aggiornamento XXU2CRED di maggio, il pacchetto concepito come Irreversibile, nel senso che non consente il roll-back alla versione precedente. L'aggiornamento aveva iniziato a farsi largo in territorio tedesco, non generando feedback che potessero in qualche modo incoraggiare gli utenti all'installazione (tanto più vista l'impossibilità dichiarata di tornare indietro). Per completezza di ...

Samsung Galaxy S9 schermo bloccato cosa fare : Problema Samsung Galaxy S9 schermo bloccato ecco tutte le possibili soluzioni per sbloccare il Samsung e farlo funzionare di nuovo.

Pochi cambiamenti tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : design pressoché inalterato : In cosa cambierà il Samsung Galaxy Note 9 rispetto al Note 8? In realtà le modifiche risulteranno minime, almeno da un punto di vista prettamente estetico. Fermo restando che il phablet di prossima generazione possa essere presentato con 3 settimane di anticipo rispetto a quella che finora è stata la tradizione, e vedersi alzare il sipario nella giornata del 29 luglio, c'è da dire che di stravolgimenti stilistici non dovrebbero essercene. Il ...

I Samsung Galaxy S6 Edge Plus - A5 (2017) e A5 2016 ricevono in Olanda l’aggiornamento di sicurezza di maggio : Samsung ha rilascio diato un nuovo aggiornamento di sicurezza per tre smartphone non più recenti: i Samsung Galaxy S6 Edge Plus, A5 (2017) e A5 (2016) L'articolo I Samsung Galaxy S6 Edge Plus, A5 (2017) e A5 2016 ricevono in Olanda l’aggiornamento di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid.

Una forza il Samsung Galaxy S9 Mini : ripreso in video - con doppia fotocamera : Prende sempre più forma il Samsung Galaxy S9 Mini, fresco anche di certificazione TENAA con nome in codice 'SM-G8850'. Il design resta quello del top di gamma asiatico, arricchito sul posteriore con una doppia fotocamera disposta in senso verticale, come nel caso di iPhone X. Il video di cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy S9 Mini mostra in ogni dettaglio il dispositivo, che di buono pare aver ereditato il comparto fotografico doppio ...

Il ritorno del Samsung Galaxy S6 Edge Plus : Samsung Pay con aggiornamento XXS4CRE1 : Torna finalmente alla ribalta un device che ancora oggi gode di interessanti quote di mercato, vale a dire il sempre apprezzato Samsung Galaxy S6 Edge Plus. A due mesi di distanza dall'ultimo rilascio che abbiamo avuto modo di trattare anche su queste pagine, infatti, tocca torna sullo smartphone lanciato sul mercato nell'estate 2015 per affrontare la questione dell'aggiornamento di maggio. Ulteriore segnale di vita per un prodotto che con ogni ...