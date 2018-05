Il rock è come il sesso | non stanca mai e ti trasmette la carica

Guè Pequeno : "Il rap è come il rock. Se è troppo di moda piace solo ai bambini" : Di certo Gué Pequeno parla chiaro. Nelle sue canzoni , è stato l'italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, . E anche nei libri , la sua autobiografia Guérriero, edita da Rizzoli, è arrivato al primo ...

VASCO ROSSI - “NON STOP TOUR”/ “Faccio come Bob Dylan - non smetterò mai : Il rock italiano sono io” : Ultime prove prima dell'inizio del nuovo tour di VASCO ROSSI che, promette, non finirà mai: "voglio fare come Bob Dylan, un tour senza fine". Un esempio modesto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:13:00 GMT)

Firenze rocks 2018 : date - orari e come arrivare : La stagione dei concerti estivi vedrà nel Firenze Rocks 2018 uno degli appuntamenti più attesi. A seguire le date, gli orari e le informazioni su come arrivare. Il programma dell'edizione di quest'anno prevede una scaletta di assoluto livello. Alcuni dei gruppi storici del rock mondiale calcheranno il palco della Visarno Arena, offrendo uno spettacolo indimenticabile a tutti gli appassionati del genere musicale. La line up ha per protagonisti i ...

Premiare "Leto" sarebbe un segno di libertà contro Putin. Come l'attacco di un riff punk rock : Primi, convinti applausi in proiezione stampa per "Leto" di Kirill Serebrennikov, che rievoca le biografie di rock star russe al tramonto dell'Unione Sovietica.Sprazzi di musical, con i Talking Heads e Iggy Pop in soundtrack, un camerawork morbido e carezzevole, il bianco e nero delle grandi nostalgie generazionali, finto foundfootage, animazioni stile graffiti sulle inquadrature (Come quelle di Irma Vep di Assayas) ma soprattutto una love story ...

UFC - McGregor in Siberia come rocky : ... che nel pieno della Guerra Fredda mandava il suo messaggio con una frase cult del mondo del cinema: Se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare! Un po' la stessa cosa che ...

Milly Carlucci a Blogo : "A Ballando siamo come rocky" : Ospite della nuova puntata della nostra rubrica la conduttrice di Ballando con le stellePuntuale questa sera su Rai1, subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1, l'appuntamento con una nuova puntata dello show del sabato sera Ballando con le stelle. Ospite e ballerino in uno specialissimo numero country Terence Hill (fra due settimane in arrivo Ivana Trump con l'ex marito Rossano Rubicondi). Non solo Hill ovviamente, il piatto forte della ...

Milly Carlucci a Blogo : A Ballando siamo come rocky - qualsiasi cosa accada ci rialziamo e picchiamo più forte di prima : Ospite della nuova puntata della nostra rubrica la conduttrice di Ballando con le stellePuntuale questa sera su Rai1, subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1, l'appuntamento con una nuova puntata dello show del sabato sera Ballando con le stelle. Ospite e ballerino in uno specialissimo numero country Terence Hill (fra due settimane in arrivo Ivana Trump con l'ex marito Rossano Rubicondi). Non solo Hill ovviamente, il piatto forte ...

Diciamolo con una canzone - Milly Carlucci a Blogo : A Ballando siamo come rocky - qualsiasi cosa accada ci rialziamo e picchiamo più forte di prima : Puntuale questa sera su Rai1, subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1, l'appuntamento con una nuova puntata dello show del sabato sera Ballando con le stelle. Ospite e ballerino in uno specialissimo numero country Terence Hill, mentre fra due settimane ci sarà Ivana Trump che ballerà con l'ex marito Rossando Rubicondi, ma non solo, ovviamente il piatto forte della serata rimane la competizione fra le coppie rimaste in gara per ...

Vasco Rossi a Speciale TG5 anticipa il post Modena Park (video) : “VascoNonStop Live sarà rock come il LiveKom” : L'intervista di Vasco Rossi a Speciale TG5 ha ripercorso, a quasi un anno di distanza, le emozioni di Modena Park e l'attesa per il nuovo tour, ma è stato anche un modo per parlare del senso della vita per il rocker, della perdita del padre e di amici come Guido Elmi e Marco Pannella, del rapporto col pubblico, delle controindicazioni della popolarità e della vocazione per la musica. Vasco ha esordito nell'intervista a Susanna Galeazzi ...

MotoGp - In Argentina tutti pazzi per Valentino Rossi - il Dottore come una rockstar : 'mi baciavano le mani' [VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa in Argentina: il Dottore accolto in maniera calorosissima all'aeroporto ieri sera E' ufficialmente iniziata la settimana del secondo appuntamento della stagione 2018 di ...

Dwayne Johnson - The rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Mia madre provò a suicidarsi - ecco come la salvai” : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:28:00 GMT)