Il ritorno vincente della pantera Serena Williams | visto a due passi da suo marito

Ginnastica - l’Italia si rilancia in Coppa del Mondo : il ritorno vincente di Elisa Meneghini - le conferme Mori e Lodadio : Elisa Meneghini torna a risplendere in Coppa del Mondo e regala all’Italia un podio che mancava dallo scorso 26 giugno, quando Vanessa Ferrari fu terza al corpo libero in quel di Anadia. L’appuntamento di Doha ci consegna una Mini in buono stato di forma che ha saputo primeggiare con pieno merito proprio al quadrato, imponendosi con un discreto 13.333 da cui si deve ripartire per fare ulteriormente un salto in avanti. La comasca era ...