Il rischio geo-politico frena 7 imprese su 10 in EMEA

Allerta Meteo Sicilia : rischio meteo-idrogeologico ed idraulico fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un avviso di Allerta Meteo per rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle ore 24 di oggi. Oggi previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone ad eccezione dei settori meridionali e orientali, con quantitativi cumulati deboli“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico fino ...

Campania - rischio idrogeologico : “Rilanciare presidi territoriali” : Rilanciare i presi’di territoriali contro il rischio idrogeologico. Questo l’appello di ingegneri e geologi riuniti a Castellammare di Stabia (Napoli) per il convegno “La gestione del rischio idrogeologico: criticità e prospettive”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Napoli – presieduto da Edoardo Cosenza – d’intesa con l’Ordine Regionale dei geologi e con le associazioni locali delle ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo in arrivo - rischio idrogeologico localizzato e idraulico : Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 23.59 di domani. L’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) riguarda i bacini Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo, rischio idrogeologico localizzato e idraulico sembra essere ...

Maltempo - allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte : Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte Continua a leggere L'articolo Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte proviene da NewsGo.

rischio idrogeologico - Legambiente : “Fango - il modello Sarno venti anni dopo” : La realizzazione di una rete di circa 20 km di canalizzazioni e un sistema di 11 enormi vasche di raccolta costato oltre 400 milioni di euro, quasi 2,5 la spesa iniziale prevista di 161 milioni di euro e oggi, causa il vuoto legislativo, sono lasciati senza senza manutenzione e ostruiti da fango, terreno e dove si sono accumulati rifiuti di ogni genere. Appare inoltre evidente come il solo ricorso al mero calcolo idraulico per la realizzazione ...

Genti Noa : «Sant'Antioco quest'anno è stata esclusa dal bando teso a fronteggiare il rischio idrogeologico e le conseguenze sono sotto gli ... : ... ma abbiamo la sensazione che la politica di mestiere, quella basata sulla spasmodica ricerca del consenso, porti a credere che organizzare spettacoli e concerti venga prima della sicurezza dei ...

GEO-FINANZA/ Trump - Merkel - Macron e il rischio fregatura per l'Italia : L'Europa si prepara a siglare accordi importanti di tipo doganale, ma in questa situazione, con poco peso nell'Ue, l'Italia rischia di rimetterci.

George Weah nell'occhio del ciclone - Onu e Bbc durissime : 'in Liberia la libertà di stampa è a rischio' : Situazione caotica intorno al neo presidente della Liberia Weah, l'Onu e la Bbc infatti hanno accusato l'ex Pallone d'Oro di voler limitare la libertà di stampa nel proprio Paese LaPresse/AFP Dai ...

la Sardegna si dota di un nuovo radar per monitorare il rischio idraulico e idrogeologico : La Sardegna ha, dunque, da oggi, un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia: di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per ...

Maltempo : in Liguria il 100% dei Comuni è a rischio idrogeologico : In Liguria il 100% dei Comuni ha parte del territorio a rischio idrogeologico con abitazioni ed imprese che si trovano in aree ad alta pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni. La percentuale di rischio è superiore a quella già grave della media nazionale dove – precisa la Coldiretti – sono 7145 i Comuni ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato “un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore” in vigore “da mezzanotte, stasera, alle ore 18 di domani“. Le aree interessate sono: Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Ambiente - rischio idrogeologico in Puglia : “Sforzo comune” : “Condivido la preoccupazione sul rischio dissesto idrogeologico e la necessita’ di rafforzare le attivita’ dei Consorzi di bonifica, in particolare di quelli commissariati del Centro Sud Puglia. Accolgo, pertanto, l’appello per un ulteriore incontro in Assessorato, dopo quello che si e’ tenuto nel mese di marzo e che Coldiretti Puglia, pur presenziante, omette di citare. Rimane il dubbio se Cantele e Corsetti, ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a rischio idrogeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...

Infrastrutture : Sicilia - al via monitoraggio e prevenzione rischio idrogeologico : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - monitoraggio e prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. E' quanto annunciato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall'ad di Anas Gianni Vittorio Armani, che oggi si sono riuniti a Palazzo d'Orleans. "Già dal 2015, infatti, sono state avviate