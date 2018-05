Il prontuario per combattere lʼaggressività dei genitori contro i docenti

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Diversi dirigenti scolastici, in collaborazione con un gruppo di pediatri, hanno deciso di redigere un documento che ha lo scopo di porre un freno alla crescente aggressivita' deiVIDEO verso alcuni. Il documento prevedere la realizzazione di una piattaforma online ad hoc. Alcune testate giornalistiche riportano che il nome di tale portale web sarebbe: eTutorWeb. In tanto, in collaborazione con il policlinio Gemelli e della polizia postale di Roma, sono in fase di realizzazione i corsi di 'sopravvivenza' per gli insegnanti, tale iniziativa è stata portata avanti dall'Associazione nazionale presidi di Roma e Lazio. Meno chat su WhatsApp per quietare gli animi Stando all'opinione dei presidi e dei pediatri, vi è una serie di regole che per isarebbe proficuo re prima di intraprendere le animose discussioni sulla piattaforma di WhatsApp VIDEO. In ...