Il prezzo giusto

Come capire se un titolo è al giusto prezzo sul mercato? : Dedicato totalmente all'affascinante mondo dei titoli azionari, in questo webinar a posti limitati ti verrà spiegato Come investire con la tecnica del Fair Value, utile per verificare se i titoli che stai seguendo sono effettivamente al ...

Fissare il giusto prezzo all'oro - una storia di prestigio e inganni : La millenaria storia dell'oro è circondata da misteri ed intrighi, spesso irrisolti. Per il suo possesso si sono combattute battaglie, destinate a trasformarsi, in epoche più recenti, in guerre ...

Il giusto prezzo dell'oro - una storia di prestigio e inganni : La millenaria storia dell'oro è circondata da misteri ed intrighi, spesso irrisolti. Per il suo possesso si sono combattute battaglie, destinate a trasformarsi, in epoche più recenti, in guerre ...

Asus ZenFone 5 - quanto serve al giusto prezzo - : La fotocamera posteriore secondaria è una fotocamera grandangolare da 12mm di lunghezza focale , rispetto al mondo delle 35mm, , praticamente un fish-eye. La fotocamera frontale sfrutta un sensore da ...