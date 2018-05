Il Pd vuole uscire dalla crisi creando il ‘fronte repubblicano’ Ma è un rischio

Berlino - non Salvini - vuole uscire dall'Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi : Fuest, Sinn e Schmidt, economisti vicini alla Cancelliera Merkel, pubblicamente ipotizzano un piano B di uscita della Germania dall'Euro. E chiedono un nuovo articolo dei Trattati Ue per escutere il credito da 923 miliardi della Bundesbank verso la Bce in caso uscita tedesca dall'Euro. E nessuno dice nulla. Al contrario, tutti attaccano l'ex capo ufficio studi di Bankitalia Paolo Savona come pericoloso sovversivo quando chiede un piano A di ...

Renzi : "Al voto sarà battaglia tra chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Ue e chi vuole uscire dall'Europa" : "Si andrà molto presto alle elezioni - scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews - frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle" e "il Pd non deve perdere neanche un secondo a litigare, ma offrire un'alternativa credibile. Repubblicana". L'ex segretario democratico è già concentrato sulle prossime elezioni, e tratteggia questo possibile scenario: "sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole ...

Renzi : si tornerà presto al voto. Scontro tra chi vuole uscire da Europa : Renzi: incapacità di governo tra Lega e 5S Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella sua enews. “Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall’Europa e chi vuole un’Italia forte ma dentro l’Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, ...

Renzi : chi vuole uscire dall’Euro deve dirlo prima elezioni e non dopo : GOVERNO. Renzi: CHI vuole uscire DA EURO LO deve DIRE prima DEL VOTO Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, ex segretario del Pd. “Alle elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l’uscita dall’Euro. Non c’è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell’uscita dall’Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e ...

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Grande Fratello - Alberto sull'orlo di una crisi di nervi : perché vuole uscire dalla casa : È un periodo pessimo per Alberto Mezzetti nella casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso . Il Tarzan di Viterbo sembra vicino a una crisi di nervi, si sente come intrappolato nell'appartamento di ...

Grande Fratello news - Alberto insofferente : Tarzan vuole uscire dalla Casa : GF news, Alberto turbato dalla falsità dei concorrenti della Casa: il concorrente pronto a lasciare il reality Mentre tutti ridono e scherzano al Grande Fratello a non star passando un bel momento nella Casa pare sia proprio Alberto. Il concorrente, infatti, pochi minuti fa ha confidato a Simone Coccia di essere stressato perché stanco di dover […] L'articolo Grande Fratello news, Alberto insofferente: Tarzan vuole uscire dalla Casa ...

vuole uscire con la collega - ma lei rifiuta sempre : 31enne le uccide il fidanzato : Vuole uscire con la collega, ma lei rifiuta sempre: 31enne le uccide il fidanzato Kevin Prasad aveva fatto più volte avance alla donna, sua collega all’aeroporto di San Francisco. Thandel Seinn stava però per sposarsi con Mark Mangaccat, 31enne, padre di sua figlia di 3. Quando l’uomo ha scoperto che la famiglia era in procinto […]

