Il Milan pensa al ritorno dell'ex Kucka per rinforzare il centrocampo : Andare a prendere degli elementi con tanta esperienza e senza fare follie per puntellare ogni reparto: questo il messaggio chiaro e scandito a più riprese dai vertici del Milan per delineare l'identikit dei 3-4 giocatori necessari ad alzare il livello della giovane squadra di Gattuso. Si parla d'esperienza, prima ancora che di tasso tecnico. E l'idea di far tornare un ex come lo slovacco Juraj Kucka, riportata dal Corriere dello Sport Stadio, ...

Donnarumma al Liverpool - il Milan ci pensa/ Offerta Reds al ribasso ma i rossoneri chiedono 70 milioni : Il Liverpool piomba su Donnarumma: dopo la finale di Champions League i Reds presenteranno una prima Offerta (al ribasso) al Milan che però chiede 70 milioni per cedere il portiere(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Sabatini : 'Il Milan non pensa a me - non voglio essere coinvolto. Un rammarico aver perso l'Inter - oltre non c'è nulla' : Intervistato dai cronisti a margine di un'evento a Torino presso il Salone del Libro l'ex responsabile sport di Suning e uomo mercato dell'Inter, Walter Sabatini , ha parlato dell'attuale momento nerazzurro. LA CHAMPIONS - 'E' un'occasione importante perchè qualcuno ha creato i presupposti perchè ci ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Coppa Italia - Milan : Cutrone o Kalinic? Il tifo vota Patrick - Rino pensa a Nikola : Se dipendesse dal popolo, il verdetto sarebbe già emesso e avrebbe una maggioranza bulgara. È sufficiente ripercorrere la manciata di secondi che hanno portato al cambio a metà della ripresa: applausi ...

Milan - sorprendente scambio con la Roma? Monchi e Mirabelli ci pensano davvero Video : Il Milan vuole tornare in Champions League. Vuole farlo il prima possibile, ma sa che non potra' accadere in questa stagione. Bisognera' aspettare la prossima e non si potra' più sbagliare. Rino Gattuso lo sa bene e si affaccia alla prossima annata calcistica con la consapevolezza che non potra' che essere l'ultima di transizione. Sara' un anno di tirocinio europeo grazie ad un Europa League che dovra' essere il trampolino di lancio per la ...

Milan - Yonghong Li sbarca a Malpensa : sarà a San Siro e alla finale di Coppa Italia : Il Milan di Gennaro Gattuso dovrà affrontare una settimana importantissima. Sicuramente quella più delicata degli ultimi tempi, con la corsa al sesto posto e la finale di Coppa Italia contro la ...

Milan - Juventus - pronta una trattativa che farà discutere : Mirabelli ci pensa Video : Il #Milan deve difendere il posto in Europa League. C'è anche una finale di Coppa Italia da giocare e magari da vincere. Non è ancora finita la stagione rossonera e questi dati lo certificano, ma la societa' è ampiamente proiettata alla prossima stagione. Marco Fassone pensa a risolvere le questioni di natura amministrativa ed economica, Massimiliano Mirabelli è concentrato nel setacciare l'Europa alla ricerca dei migliori affari possibili. Rino ...

Milan - il turnover per rinascere : c'è da difendere il sesto posto e pensare alla Coppa Italia : Nonostante la vittoria sfiorata contro il Sassuolo , con un super Consigli in porta, , a preoccupare i tifosi rossoneri è la stanchezza della squadra di Rino Gattuso. La rincorsa Champions è stata ...