Il mercato torna a decollare Anche per gli artisti italiani

Calciomercato Juventus - Höwedes : 'Non escludo l'ipotesi di tornare allo Schalke 04' : Alla Juventus è arrivato la scorsa stagione dallo Schalke 04 con la formula del prestito oneroso , 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto già stabilito a 13 milioni di euro, ma la sua stagione ...

Il mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota : Teleborsa, - Il settore dell'auto europeo torna a correre ad aprile dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione ...

Il mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota : Il settore dell'auto europeo torna a correre ad aprile dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014 . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei ...

mercato europeo - Torna a crescere in aprile : +9 - 6% : Dopo la brusca frenata di marzo, il Mercato automobilistico europeo Torna a crescere ad aprile. Con 1.348.659 veicoli, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono infatti cresciute di quasi il 10%, per la precisione del 9,6%, a confronto con lo stesso mese dell'anno scorso. Tutti i cinque maggiori mercati del Vecchio Continente hanno lanciato segnali di miglioramento rispetto a una prima parte del 2018 in rallentamento per diversi fattori ...

Calciomercato : torna la telenovela Donnarumma - Milan sì o Milan no? : La serata disastrosa nella finale di Coppa Italia ha raffreddato il sostegno dei tifosi e con gli obblighi del fair play finanziario che incombono sul Milan, Gigi Donnarumma è diventato uno dei nomi "...

Calciomercato Hellas Verona - ecco la mossa per tornare subito in Serie A : Calciomercato Hellas Verona – Stagione amara per l‘Hellas Verona, la squadra di Pecchia è retrocessa matematicamente dopo un campionato da dimenticare. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione e si stanno valutando le prime interessanti soluzioni. La prima porta all’attaccante Pazzini, di ritorno dal prestito al Levante l’Hellas ha intenzione di provare a convincere il calciatore a rimanere in ...

Calciomercato Inter : Gabigol vuole tornare - ma solo per giocare - : L' Inter è pronta a lottare in un rush finale che tutto il mondo nerazzurro spera potrà regalare alla squadra la qualificazione alla prossima Champions League. Il presidente Zhang sta limitando gli acquisti importanti per colpa dei conti societari che hanno ...

"Il mercato Riviera delle Palme" domenica torna a Finale Ligure : Arriva la bella stagione ed è ora di rivoluzionare gli armadi. Quale occasione migliore del ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure? L'appuntamento con il Mercato che riunisce i ...

Calciomercato - Glik torna in Serie A e la destinazione è a sorpresa : Il Calciomercato non è ancora entrato nella fase calda ma l’intenzione delle squadre è quella di anticipare i tempi. Kamil Glik si appresta a tornare nel campionato italiano, a rivelarlo è stato quest’oggi l’autorevole France Football, parlando di tre ipotesi intriganti per il calciatore che giocherà il Mondiale con la sua Polonia. Glik, difensore trentenne, è stato accostato accostato a Lazio e Sampdoria per la prossima stagione, due club ...

mercato auto - ad aprile tornano a cresere le vendite : +6 - 47%" : ...accompagnare la transizione verso il nuovo modello di mobilità ad impatto zero per le persone e l'ambiente sfruttando meglio tutte le tecnologie disponibili oggi senza l'inutile aggressione politica ...

A Martano - la spesa costa meno ed è sostenibile. Ritorna Il Contadino mercato Agricolo A Km0 - : Altro dato importantissimo: a cquistare dai piccoli produttori ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e aiuta a far crescere l'economia locale. Prodotti sempre freschissimi Tra i vantaggi non ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino Video : Dopo la bruciante sconfitta interna della #Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri [Video] nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora. Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus [Video] dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino : Dopo la bruciante sconfitta interna della Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri (nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora). Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni d'Italia. Allegri ...

Sega Saturn torna sul mercato in Giappone - ma sotto forma di bilancia : Siete amanti del retro gaming e avete nostalgia del glorioso passato delle console Sega? Vi farà piacere sapere che l'iconico Sega Saturn sta per tornare sul mercato in Giappone, con tante nuove funzionalità che permetteranno al Saturn di misurare addirittura il vostro peso corporeo.Come riporta Kotaku il nuovo prodotto avrà inoltre una modalità specifica che misurerà le percentuali di grasso, massa muscolare e acqua del vostro organismo. ...