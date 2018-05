Il Grande Fiume | la mostra fotografica di Quiresi da venerdì 1 giugno

“Chi non ha fatto uso di cocaina…”. Grande Fratello Vip - la frase choc dell’ex concorrente. La ‘sparata’ della famosa gieffina arriva durante l’intervista fiume : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda, chi non ha fatto uso di cocaina?”. La ‘confessione’ della diva italiana arriva in diretta tv durante un’intervista rilasciata a Discovery Italia al giornalista Peter Gomez. durante ”La confessione”, il programma andato in onda sul Nove di Discovery Italia l’attrice italiana, amatissima dal pubblico, ha rivelato alcuni ...