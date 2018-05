Il governo Cottarelli è pronto | ma si lavora ancora a una soluzione politica

agi

: Se Lega e M5S non vogliono che si compia il disastro finanziario che hanno innescato l’unico modo è votare la fiduc… - CarloCalenda : Se Lega e M5S non vogliono che si compia il disastro finanziario che hanno innescato l’unico modo è votare la fiduc… - mariocalabresi : Una giornata di straordinaria follia, iniziata con la fuga dall’Italia, continuata nel caos e adesso ogni ipotesi t… - luigidimaio : E' certo che il governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un gove… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ultime ore concesse alle forze politiche per dar vita ad un esecutivo che non sia tecnico o di transizione. Carlo Cottarelli fa sapere che la lista dei suoi ministri è già lì, sul tavolo di Sergio Mattarella, ma che attenderà - d'accordo con il Capo dello Stato - fino a domani prima di sciogliere la riserva. Lega e M5S hannolo spazio per trovare una. La giornatasi è aperta nell'incertezza più totale, con voci che vogliono il premier incaricato Carlo Cottarelli​ in procinto di rimettere il mandato e Di Maio e Salvini pronti a tornare a trattare con il Quirinale per un esecutivo politico che calmi dei mercati in agitazione. La situazione è in rapida e imprevedibile evoluzione. Al momento l'ex commissario alla spending review si è autocongelato in attesa di sviluppi ...