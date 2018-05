Il giorno in più | La7 Info streaming del film di Massimo Venier oggi | 30 maggio 2018

Il film consigliato di oggi - mercoledì 30 maggio : Il giorno in più : “Il problema non è quanto aspetti, ma chi aspetti”. Sul retro della copertina di uno dei bellissimi romanzi di Fabio Volo trovate questa frase. Il titolo del libro è Il giorno in più, e da esso è tratta l’omonima commedia, film consigliato della serata del 30 maggio. Un uomo, la sua routine interrotta da un incontro sul tram che diventa l’appuntamento più bello della giornata, una follia che lo porterà lontano. film da ...

“Addio”. Terribile lutto per Massimiliano Allegri. Il giorno più triste per l’allenatore della Juventus : Una notizia Terribile che arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per Massimiliano Allegri, di quelle che fanno male. l’allenatore dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ...

Il latte di scarafaggio è più nutriente di quello di mucca e potrebbe un giorno essere la nostra colazione : La zoologa Barbara Stay, dell'Università dell'Iowa, ha scoperto che il 'latte di scarafaggio' sarebbe una delle sostanze più nutrienti e ricche di calorie al mondo - composta di grassi, zuccheri e ...

Il giorno in più/ Su La7 il film con Fabio Volo e Isabella Ragonese (oggi - 30 maggio 2018) : Il giorno in più, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Fabio Volo, Isabella Ragonese e Pietro Ragusa, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:16:00 GMT)

29 maggio - le foto più belle del giorno : Genova - La selezione degli scatti più belli in arrivo da tutto il mondo e le dieci foto più belle della Liguria postate dia nostri lettori

Elisa Isoardi - la dedica d’amore per Salvini nel giorno più difficile : Nel giorno più difficile per Matteo Salvini, Elisa Isoardi gli dedica un dolce pensiero d’amore su Instagram. La storia d’amore fra il leader del Carroccio e la conduttrice Rai procede a gonfie vele, ma lo stesso non si può dire per la situazione politica di Salvini, che in questi giorni è stato protagonista, insieme a Luigi Di Maio, di un acceso scontro con Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. La tensione è alle stelle, ...

Elisa Isoardi - parole d'amore nel giorno più buio di Salvini : "Io e te, io e te... Dentro un bar a bere e a ridere... Io e te, io e te... A crescere i bambini, avere dei vicini... Io e te, io e te... Seduti sul divano... Parlar del più e del meno... Io e te, io e te... Come nelle favole...

Calciomercato Inter - Martinez : “sono felice - è il giorno più bello mia vita” : “È un sogno essere qui, forza Inter”. Sono queste le prime parole di Lautaro Martinez, nuovo acquisto dell’Inter, all’uscita della sede del società. Il giovane attaccante ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro, un accordo che sarà depositato ufficialmente in Lega il prossimo 1 luglio. “Milito mi ha raccontato tante cose dell’Inter, mi ha raccontato le sensazioni che ha vissuto qui – ha ...

Un giorno con… Pernille Teisbaek - influencer più famosa di Scandinavia : Eletta tra le dieci donne più eleganti di Danimarca , la It girl rappresenta tutto quello che il mondo ama della Scandinavia: l'eleganza che rifugge ogni eccesso, in pieno stile effortless chic, la ...

Il giorno più lungo di Sergio Mattarella : c'è da valutare premier e ministri : Sarà dunque con il premier incaricato che il Presidente vaglierà la lista dei ministri, con una particolare attenzione ai dicasteri di Esteri, Interni, Difesa ed Economia, senza preclusioni ...

Il giorno più lungo : COME SEGUIRE LA GARA Potrete seguire la web-cronaca di #CagliariAtalanta sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android . Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi ...

Essere belle il giorno del sì costa il 500% in più : Secondo un'indagine realizzata da Uala, sito dedicato al mondo beauty, la spesa complessiva media tra trucco, acconciatura e trattamenti base per splendere all'altare arriva a 445 euro

Milano. Un giorno in più di smart working per tutti i neo papà : Vogliamo sperimentare l’introduzione di un giorno in più di smart working per tutti i neo papà presenti nell’organico dell’Amministrazione Comunale,