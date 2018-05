Il giornalista Arkady Babchenko è vivo La morte è stata una messa in scena | gli 007

Chi era Arkady Babchenko - il giornalista russo ucciso in Ucraina : ... Pavlo Klimkin, ha affermato che 'è troppo presto per trarre conclusioni' ma ha rilevato 'una sorprendente somiglianza nei metodi usati dalla Russia per provocare una destabilizzazione politica'. '...

Kiev - giornalista e scrittore russo Arkady Babchenko ucciso : “colpito alla schiena” : Un altro giornalista russo ammazzato, un altro critico del presidente russo caduto sotto colpi di pistola in un agguato tutto da chiarire. Questa volta è toccato ad Arkady Babchenko, reporter e scrittore finito in esilio a Kiev dopo essere stato oggetto di minacce per le sue posizioni polemiche contro le operazioni di Mosca in Siria e Ucraina. Babchenko sarebbe stato colpito alla schiena da tre proiettili mentre stava rientrando nel suo ...

Ucciso in Ucraina il giornalista e dissidente russo Arkady Babchenko : Il 41enne freddato a colpi di pistola alla schiena sul pianerottolo di casa a Kiev dove si era trasferito da qualche mese proprio a causa delle continue minacce ricevute in patria. Per lungo tempo infatti aveva criticato la politica del Cremlinom condannando ad esempio la guerra in Siria, l'appoggio ai separatisti nell'Ucraina orientale ma anche l’annessione della Crimea.Continua a leggere