Il gameplay di Space Hulk | Tactics si mostra per la prima volta nell' Overview Trailer

eurogamer

: Un primo sguardo al gameplay di #SpaceHulkTactics. - Eurogamer_it : Un primo sguardo al gameplay di #SpaceHulkTactics. - FPSREPORTER : Focus Home rivela il gameplay dello strategico a turni Space Hulk: Tactics - MondoPlay : Focus Home rivela il gameplay dello strategico a turni Space Hulk: Tactics -

(Di mercoledì 30 maggio 2018)è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo, ambientato'universo di Warhammer 40.000, aggiungendo però diverse novità alla classica formula cult. Il nuovomette inil sistema di combattimento, la gestione della squadra, la personalizzazione e il peculiare sistema di carte, in modo da prepararti ai gloriosi combattimenti che avverranno all'uscita di, su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018.Lanovità è il nuovo sistema di carte, che dà ai giocatori un maggiore controllo sul campo da gioco. Sia i veterani che i neofiti dinoteranno che le carte aggiungono al gioco un maggiore livello di profondità, rigiocablità e personalizzazione, come spiegato nel.Un'altra feature importante è la presenza di due campagne di gioco, caratterizzate da un ricco comparto narrativo non lineare, ...