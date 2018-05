Il film consigliato di oggi | mercoledì 30 maggio | Il giorno in più

Il film consigliato di oggi - martedì 29 maggio : Il fulgore di Dony [PRIMA TV] : In prima tv Rai, Il fulgore di Dony è il film consigliato per la vostra serata del 29 maggio. Il regista Pupi Avati ci racconta un amore adolescenziale, non leggero e spensierato ma profondo, raro e difficile: quello tra la liceale Donata, soprannominata Dony, e il coetaneo Marco, vittima di un danno neurologico e destinato ad aggravarsi. film da vedere oggi: Il fulgore di Dony "Un amore raro, adolescenziale eppure consapevole, un legame ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 28 maggio : Dove eravamo rimasti [PRIMA TV] : Meryl Streep e Mamie Gummer: madre e figlia nella realtà e sul set. Sono loro le protagoniste di Dove eravamo rimasti, il film consigliato per questa sera, lunedì 28 maggio. Una commedia dolce-amara che vede al centro della storia il recupero (non facile) di un rapporto familiare. film consigliato: Dove eravamo rimasti Dove eravamo rimasti, film suggerito per la vostra serata del 28 maggio, andrà in onda in prima tv su Rai 2 alle 21.20. Si ...

Il film consigliato di oggi - domenica 27 maggio : Riot- In rivolta : In carcere con una missione: scoprire i carcerieri corrotti e vendicare la morte della moglie. Per il ciclo “I duri di Rete 4”, va in onda questa domenica, 27 maggio, l’action movie Riot-In rivolta, il film consigliato di oggi. Con Matthew Reese e Dolph Lundgren. film consigliato: Riot-In rivolta Il film che suggeriamo per la vostra serata di domenica 27 maggio è Riot-In rivolta, che sarà trasmesso su Rete 4 alle 21.15. Si ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 25 maggio : Confusi e felici : Per un venerdì sera spensierato, tutti sintonizzati su Rai 3! Il film consigliato di oggi, 25 maggio, è la commedia italiana Confusi e felici, con Claudio Bisio, Marco Giallini, Rocco Papaleo e tanti altri piacevoli attori del Belpaese. La storia si svolge a Roma, dove uno psicanalista ha in cura diversi pazienti con ogni tipo di disturbo. Ad un certo punto i ruoli si ribaltano: stavolta è il medico, caduto in depressione, ad avere bisogno di ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 24 maggio : The italian job : Appassionati di film d’azione? Allora non perdetevi The italian job, il film consigliato per la serata di giovedì 24 maggio! Remake dell’omonima pellicola del 1969 ed interpretato da Mark Wahlberg, Edward Northon, Jason Statham e Charlize Theron, vede un gruppo di esperti rapinatori intenti a realizzare un grosso colpo, proprio ai danni di uno dei membri, colpevole di tradimento e dell’omicidio del loro mentore. film da vedere: ...

Il film consigliato di oggi - martedì 22 maggio : Red : Bellissima commedia d’azione in onda stasera su Mediaset 20! Se amate il genere, non lasciatevi sfuggire Red, il film consigliato del 22 maggio. Trama coinvolgente, a tratti comica, e, ciliegina sulla torta, cast stellare: Morgan Freeman, Bruce Willis, Hellen Mirren e John Malkovich. Curiosi di scoprire storia, trailer e curiosità sul film? Allora procedete con la lettura! Il film consigliato: Red Tratto dall’omonimo fumetto di ...

Il film consigliato di oggi - domenica 20 maggio : Angeli – Una storia d’amore : Buongiorno e buona domenica a tutti! Il film consigliato per la vostra serata del 20 maggio è una pellicola italiana di genere romantico/fantastico: si intitola Angeli – Una storia d’amore e vede Raoul Bova trasformarsi in un angelo per salvare la vita alla donna che ama, impersonata da Vanessa Incontrada. film da vedere: Angeli – Una storia d’amore Angeli-Una storia d’amore è il film suggerito per stasera, domenica ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 18 maggio : Harry & Meghan : Ad un giorno dal matrimonio dell’anno, nel quale il Principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle convoleranno a nozze, arriva su Canale 5 una pellicola tutta dedicata a loro. Il film consigliato di oggi, 18 maggio, si intitola Harry & Meghan e certamente tutti coloro che sabato 19 saranno incollati alla tv per assistere alla cerimonia, non si perderanno il racconto della romantica love-story che li vede protagonisti. film da ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 17 maggio : The equalizer – Il vendicatore : Da non perdere il film consigliato per la serata di giovedì 17 maggio. Il fantastico Denzel Washington sarà The equalizer-Il vendicatore, e come per ogni suo ruolo, non deluderà le aspettative dei telespettatori. film da vedere: The equalizer – Il vendicatore The equalizer-Il vendicatore è un action movie/thriller statunitense del 2014, diretto da Antoine Fuqua (Attacco al potere-Olympus has fallen, Southpaw-L’ultima sfida). La ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 16 maggio : Run all night – Una notte per sopravvivere : Su Rete 4, Liam Neeson è il protagonista dell’action movie Run all night-Una notte per sopravvivere, film consigliato per la serata di mercoledì 16 maggio. Un ex killer, per salvare la vita di suo figlio, uccide il figlio del fedele amico boss mafioso, infrangendo così l’antico codice d’onore che li lega. L’amico “tradito” dovrà vendicarsi applicando la “legge del taglione”, e non si fermerà finchè ...

Il film consigliato di oggi - martedì 15 maggio : XMen – Giorni di un futuro passato : Per gli amanti della fantascienza e per i fan degli X-Men, Italia 1 trasmetterà stasera, martedì 15 maggio, il settimo capitolo della saga. Il film consigliato di oggi è X-Men – Giorni di un futuro passato, che racconta la storia in due timeline, una ambientata nel 2024 e una nel 1973. film da vedere: X-Men – Giorni di un futuro passato X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), di genere azione/fantascienza, è il film ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 14 maggio : Kingsman – Secret Service : Questa sera, su Rai 2, una pellicola che prende ispirazione da una serie di fumetti e che unisce il genere azione alla commedia. Il film consigliato per voi questo lunedì, 14 maggio, è Kingsman-Secret Service, con Colin Firth e Samuel L. Jackson. film consigliato: Kingsman – Secret Service L’action movie/commedia Kingsman – Secret Service, film da vedere stasera secondo la nostra redazione, sarà in onda su Rai 2 alle 21.20. La ...

Il film consigliato oggi - domenica 13 maggio : The best of me – Il meglio di me : Buongiorno, buona domenica e tanti auguri a tutte le mamme! Questa sera, per i romantici e per i fan di Nicholas Sparks, Canale 5 trasmetterà la versione cinematografica di uno dei suoi più bei romanzi. Il film consigliato oggi, 13 maggio, è The best of me-Il meglio di me, con Michelle Monaghan e James Marsden. film da vedere: The best of me-Il meglio di me The best of me-Il meglio di me, di genere drammatico/sentimentale, è il film consigliato ...

Il film consigliato di oggi - sabato 12 maggio : Segreti mortali [PRIMA TV] : Per il ciclo “sabato in giallo”, stasera Rete 4 propone in prima tv il misterioso Segreti mortali, film consigliato del 12 maggio. Madre e figlia si trasferiscono in una nuova casa: la zona è tranquilla e la vicina adorabile, ma ben presto si verificheranno strani episodi e verrà a galla un fatto inquietante appartenente al lontano passato dell’abitazione. film consigliato: Segreti mortali Segreti mortali, il film da vedere ...