Il concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è sold-out | arrivano i ringraziamenti | “Con noi

Fedez e J-Ax San Siro come arrivare - parcheggi - info utili per il concerto : Fedez E J-Ax SAN Siro come arrivare. I due rapper milanesi, dopo due anni di successi con il loro progetto musicale congiunto, salutano i fan per tornare alle rispettive carriere da solisti. Per farlo, Fedez e J-Ax hanno scelto lo Stadio San Siro di Milano con un concerto evento il 1 giugno 2018. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. ACQUISTA IL BIGLIETTO Fedez e J-Ax San Siro: ...