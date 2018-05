Il Colle e il M5s triangolano per convincere Salvini a non tornare a votare

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5s : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Governo - il M5S «scarica» Savona per salvare il governo politico. Ma la Lega resiste. Di Maio e Cottarelli al Colle : ... che si era infranto domenica sul veto del capo dello Stato alla figura di Paolo Savona quale ministro dell'Economia. Una nota della parlamentare Laura Castelli parla di «ore cruciali» e di «una ...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Cottarelli domani al Colle ma rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Sondaggi Elettorali Politici/ Voto anticipato : M5s-Lega assieme hanno il 90% dei Collegi uninominali : Sondaggi Politici Elettorali, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali. Scelta Colle non convince(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:08:00 GMT)

Sicilia : M5S - Ars a rilento e Collegato ancora al palo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "E' inammissibile continuare a perdere tempo mentre la Sicilia attende. La produttività dell’Ars è al minimo e noi non ci stiamo ad essere additati per quelli che non vogliono lavorare. ancora oggi fumata nera per il collegato, che è stato rispedito in commissione". Co

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei Collegi uninominali La sfida della Lega : chiede l’elezione del capo dello Stato : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

2 giugno - M5S diserta ricevimento al Colle : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Naufragato il governo M5S-Lega, con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra il Quirinale e il Movimento. Tanto che i pentastellati sembrano intenzionati a disertare il tradizionale ricevimento al Quirinale alla vigilia della Festa della Repubblica, fissato per le 18 con cocktail e concerto ...

2 giugno - M5S diserta ricevimento al Colle : Naufragato il governo M5S-Lega , con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra ...

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei Collegi uninominali Salvini : «Savona resta il candidato Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

A Lega-M5S insieme il 90% dei Collegi Salvini : «Savona resta. Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Sul Colle piazze divise. M5S a Roma il 2 giugno - Pd il 1° giugno a difesa del Quirinale : Con il presidente della Repubblica finito sotto assedio dopo la decisione di non avallare la scelta di Paolo Savona ministro dell'Economia, 'costringendo' il premier incaricato Giuseppe Conte a ...

Di Maio in tv : no a un governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".