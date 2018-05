Il ' caso' Italia nel mondo | Ocse rivede al ribasso il nostro Pil

Biogasfattobene e agricoltura sostenibile : caso di eccellenza italiano presentato oggi in Germania : Trasformare il settore agricolo e zootecnico da produttore di emissioni climalteranti in atmosfera ad agente neutro o, addirittura, in uno strumento attivo di sottrazione dell’anidride carbonica. E’ questo l’ambizioso traguardo che si pone il Consorzio italiano Biogas mediante il modello Biogasfattobene che molte aziende agricole italiane associate al CIB stanno già applicando. Una di queste è l’azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese ...

Sclerosi multipla - in Italia un nuovo caso ogni 3 ore - : Oggi la giornata mondiale conto la malattia che colpisce 2,3 milioni di persone nel mondo. Negli ultimi anni, però, le condizioni dei malati sono migliorate anche grazie a nuove terapie

Froome trionfa al Giro d'Italia - ma esplode il caso delle buche di Roma : Questo è l'itinerario che è stato scelto dagli organizzatori dei Giro, era noto ed è stato continuamente monitorato", il commento di Angelo Diario, presidente pentastellato della commissione Sport ...

Italexit - il commissario Ue Oettinger : 'Italia impossibile da salvare in caso di crisi' : In caso di una futura crisi dell' euro l' Italia sarebbe difficile da salvare. È il monito lanciato dal commissario per il bilancio dell'Ue, Gunther Oettinger , in un'intervista al gruppo editoriale ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome riscrive la storia. Tre Grandi Giri consecutivi come Hinault e Merckx. In attesa del processo sul caso salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo compiendo un’azione che rimarrà impressa a lungo nella mente degli appassionati: ieri ha attaccato sullo sterrato del Colle delle Finestre quando mancavano 80 chilometri dal traguardo, ha ribaltato letteralmente la classifica generale e ha vestito la maglia rosa. Oggi ha amministrato la situazione e ha così conquistato il Giro d’Italia 2018: tutto secondo pronostico della vigilia, ma ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ribalta tutto. Ma la vittoria sarà sub judice. Incombe il processo doping per il caso salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo, è entrato nella leggenda, ha compiuto un’impresa fantasmagorica: questa giornata è già entrata di diritto nel mito del pedale, un uomo di classifica ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, sullo sterrato del Colle delle Finestre, dove soltanto le Aquile riescono a osare così tanto. Il britannico doveva inventarsi qualcosa di inimmaginabile per ribaltare il Giro ...

Le imprese più innovative del settore edilizio - il caso di Ristrutturare Italia : Come se ne esce allora? Lo sviluppo edilizio è essenziale per l'economia. 'Innanzitutto vi sono dei fattori limitanti perché il 90% delle famiglie Italiane ha già la casa di proprietà, inoltre si va ...

Giro d’Italia 2018 - David Lappartient : “Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si chiuderà prima del Tour. La scia di Aru? Non ha logica”. : “Un Giro superbo, sono entusiasta”. È questo il giudizio di David Lappartient, presidente dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) sul Giro d’Italia 2018. Il 44enne francese, eletto lo scorso 21 settembre come capo dell’organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha toccato molti temi legati alla corsa. Innanzitutto Lappartient ...

Salute : trapianto di fegato tra pazienti Hiv positivi - primo caso in Italia : Alla X edizione di Icar, in corso a Roma sino al 24 maggio, sono stati presentati i risultati del follow up ad un anno del primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente con infezione da Hiv eseguito all’ospedale Niguarda di Milano. “L’implementazione dei farmaci anti HCV nel trattamento dei trapiantati ha incrementato la sopravvivenza dei soggetti con coinfezione Hiv Hcv bloccando la rapida progressione ...