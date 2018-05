Il caso droga al Grande Fratello | occhiolino ' sospetto' in diretta e lite della D' Urso

Barbara d’Urso legge il comunicato Mediaset sul caso droga al GF : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso espone il comunicato Mediaset Barbara d’Urso ha risposto in via definitiva alle accuse di Striscia la Notizia in diretta al Grande Fratello sul caso droga, interrogando l’ultimo protagonista della vicenda, ovvero Danilo, e leggendo infine il comunicato Mediaset. Barbara ha affermato al concorrente eliminato stasera che ha voluto che uscisse per far luce finalmente sulla questione spinosa, ...

Droga al Grande Fratello - Barbara D'Urso chiude il caso : «È impossibile» : di Ida Di Grazia Prima dell'inizio della diretta della sesta puntata del Grande Fratello , Striscia la Notizia ha mostrato un video segnalato dai telespettatori in cui Patrizia sussurra all'orecchio ...

Palermo : maxi piantagione di droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni, palermitano. L’atteggiamento guardingo dell’uomo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguirlo per ...

Palermo : maxi piantagione di droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni

Droga - caso choc. Tremano i Vip. Spuntano nomi eccellenti - modelle - cuochi e volti del Grande Fratello e Uomini e Donne : Trecento chili di Droga sequestrati. Un’operazione imponente quella portata a termine dal Comando provinciale dei carabinieri di Milano. E ora trema tutto il mondo dello spettacolo. Sì perché a quanto pare il giro di Droga milionario sarebbe stato destinato, in larga parte, a vip, professionisti e imprenditori. Nel giro dei clienti c’erano i famosi così come i tossici all’ultimo stadio. Ma mentre i primi ricevevano la consegna a ...

Elvis ucciso dalla droga - l'ex moglie : «Non fu un caso - sapeva quello che faceva : voleva togliersi la vita» : Elvis Presley è morto a 42 anni per aver abusato della droga, ma oggi emerge una verità scioccante celata nel corso di tanti anni. Lex moglie, Priscilla , ha infatti raccontato che il re del rock ...

Serena Grandi : "Il caso droga? Serviva un nome importante. Poi mi hanno risarcita" (video) : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda. Chi non ha fatto uso di cocaina?”. L'attrice Serena Grandi, ospite di Peter Gomez a “La confessione” in onda sul Nove di Discovery Italia venerdì 6 aprile alle ore 23:00, rivela alcuni spaccati della sua vita privata tra luci e ombre.prosegui la letturaSerena Grandi: "Il caso droga? Serviva un nome importante. Poi mi hanno risarcita" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...