Icardi | Higuain | Lewandowski | è iniziato il valzer delle punte

La rivoluzione delle punte Chelsea tra Higuain e Icardi. Inter - se Maurito parte c è Belotti : ROMA - La rivoluzione delle punte. Sarà l'estate delle sorprese, molti uomini gol faranno le valigie. Anche chi si pensava fosse inamovibile, come Higuain per la Juve . Invece se arriverà l'offerta ...

Mauro Icardi al Chelsea/ I Blues premono per l'argentino - intrico con Higuain e Morata... : Mauro Icardi al Chelsea, il capitano dell’Inter nel mirino di Maurizio Sarri: pronti a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Dopo la Juventus, ci pensano i Blues(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:25:00 GMT)

Juve - Higuain è meglio di Icardi : I fatti, la cronaca, l'esperienza dimostrano che nessuno può segnare mantenendo sempre la stessa regolarità. Lo stesso Icardi, che pure ha chiuso il campionato da capocannoniere della serie A con 29 ...

Calciomercato - PSG su CR7. Scambio Higuain-Icardi? Juve e Inter ci pensano : Il portoghese vuole lasciare Madrid, i parigini pronti con un super stipendio. Ma la clausola rescissoria è troppo alta. Il Pipita più 50 milioni, è quando offre la Signora all'Inter per Icardi. ...

Ora Higuain è sul mercato Icardi in pole - ma Morata... : La notizia certa è che Higuain è sul mercato. 'Vedremo dopo i Mondiali - ha detto ieri a Sky Pavel Nedved, vice presidente della Juventus - È un nostro giocatore ed è sotto contratto'. Il che ...

Calciomercato Inter - Icardi tra Higuain e Sarri : le ultime : Calciomercato Inter, non solo Juventus per Icardi: sprint Chelsea con Sarri Ma quella che conduce alla Juventus non è l'unica pista per Mauro Icardi: l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ...

La Juve usa Higuain come pedina di scambio : obiettivo Icardi : Le operazioni Higuain e Pjanic hanno all’epoca indebolito sia il Napoli sia la Roma. Ora l’obiettivo bianconero è Icardi dell’Inter.

La Juve vuole Icardi : Marotta offre all'Inter Higuain più 50 milioni : Secondo il Corsera Marotta pronto a ripetere le operazioni fatte con Napoli e Roma per il Pipita e Pjanic: strappare il migliore ai rivali!

