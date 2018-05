I paletti del governatore Visco «Il nostro destino legato all' Ue»

Giuseppe Conte - nel discorso i paletti del Colle sui vincoli di bilancio. Spread in calo e Moscovici apprezza : “Giusta direzione” : La rassicurazione sulla “collocazione europea dell’Italia”. Ma soprattutto il richiamo al “rispetto delle altre previsioni e regole costituzionali“. Sono questi, stando ai retroscena e a fonti del Colle , i passaggi del primo discorso di Giuseppe Conte su cui Sergio Mattarella ha esercitato in modo particolare la sua moral suasion durante le quasi due ore di colloquio con il docente di diritto privato incaricato di ...

Mattarella mette i paletti : prima il nome del premier - poi la lista dei ministri : Non sarà un problema per il Quirinale se anche domenica, data proposta dagli stessi leader per chiudere l’accordo, verrà chiesto un rinvio. Non aveva messo Mattarella quella scadenza e...