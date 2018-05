I motivi del panico in Borsa

Giro d’Italia - ecco i motivi del ritiro di Thibaut Pinot Video : Il sogno del podio al Giro d’Italia [Video] è sfumato ad una tappa dalla fine per Thibaut Pinot. Il corridore francese della Groupama FDJ era riuscito a risollevarsi nel tappone di Jafferau in cui si era issato sul terzo gradino della classifica generale. All’indomani però Pinot è crollato verticalmente, svuotato da ogni energia, arrivando al traguardo dell’ultima tappa di montagna a Cervinia con oltre 40 minuti di distacco. Il suo Giro d’Italia ...

Myrta Merlino e “L’aria che tira” : i motivi del successo/ La7 meglio della Rai : “il canone va redistribuito” : Myrta Merlino, successo boom per "L'aria che tira": La7 meglio e più rapida de La7, "il canone sul servizio pubblico deve essere redistribuito, è meritocrazia"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:56:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...

Gli Insegnanti Dovrebbero Andare In Pensione Entro I 60 Anni : Ecco I motivi Della Richiesta : Docenti, studiosi e psicologi di tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce per far riconoscere la professione di insegnante come "usurante", al pari di una qualsiasi altra più manuale. E di ...

Milan - i motivi del no della UEFA : Entro il 15 giugno l'UEFA comunicherà le sanzioni, che potrebbero davvero sconvolgere il futuro di quello che rimane uno dei club più famosi e importanti al mondo, e che adesso si trova a dover ...

Sciopero scuola 29 maggio 2018 : i motivi della protesta Video : Martedì 29 maggio si terra' un nuovo Sciopero della scuola, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A re i motivi che hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire la protesta [Video] a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, la maggior parte degli studenti si rallegra per la possibilita' di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila ...

Sciopero scuola 29 maggio 2018 : i motivi della protesta : Martedì 29 maggio si terrà un nuovo Sciopero della scuola, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A seguire i motivi che hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire la protesta a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, la maggior parte degli studenti si rallegra per la possibilità di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila maestri ...

Nina Moric con chi è infuriata del Grande Fratello 2018?/ Confronto in diretta : i motivi? cresce il mistero! : Nina Moric con chi si confronterà al Grande Fratello 2018? L'ex fidanzata di Luigi Favoloso entrerà "infuriata" nella casa: lo annuncia Barbara D'Urso, c'è mistero sulla causa.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:41:00 GMT)

8 motivi per non fidarsi del Governo Lega-M5S : Dalla scelta del premier proposto al bluff del reddito di cittadinanza; dalla non sostenibilità delle spese alla superficialità delle proposte

Buffon parla del futuro : "Prenderò decisione razionale non sull'onda dell'emotività" : Gigi Buffon non ha ancora deciso cosa fare da grande. Le sirene del Paris Saint German strillano il suo nome e offrono un contratto da capogiro: biennale da 8 milioni e l'ingaggio come testimonial dei ...

Giro d’Italia - Chris Froome : i motivi della crisi di Sappada Video : La vittoria sul Monte Zoncolan è stata solo un lampo in un Giro d’Italia per il resto molto difficile per Chris Froome [Video]. Il campione britannico sembrava aver ritrovato d’incanto il passo e la brillantezza dei giorni migliori, ma all’indomani del successo sulla montagna friulana è tornato a perdere terreno come in quasi tutte le altre tappe di montagna di questo Giro. Froome è sceso ora al settimo posto in classifica generale, con un ...

Giro d’Italia – Bramati preoccupato per la leadership di Viviani : il DS spiega i motivi della ‘crisi’ di Imola : Davide Bramati, DS della Quick Step Floors, è preoccupato per la condizione fisica di Elia Viviani, attuale leader della classifica per velocisti Elia Viviani sembra aver lasciato il turbo in Israele. La maglia ciclamino del Giro d’Italia non è più il corridore che si è fatto valere nel Medio Oriente, anzi è un lontano parente. Il ciclista della Quick Step Floors sta pagando dazio nelle ultime tappe disputate sull’Appennino, e ieri ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru Video : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia [Video]sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficolta' di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficoltà di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed anche la ...