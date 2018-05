I dieci occhiali da sole per l’estate

gqitalia

: @sunnycee_s @PallyOty vedo che tutte e tre abbiamo metabolizzato molto bene quei dieci giorni ?? aggiungiamo anche i… - ContraltoStona1 : @sunnycee_s @PallyOty vedo che tutte e tre abbiamo metabolizzato molto bene quei dieci giorni ?? aggiungiamo anche i… - lamyaeunanguria : Il meteo di #Maggio è stupendo. Mettere gli occhiali da sole e dieci minuti dopo aprire l'ombrello. #Stoinfissa. - SA7YOUNG : È da dieci minuti che sono su tw senza occhiali e mi fa già malissimo la testa CHE BELLO ESSERE CECATI -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) E’ finalmente spuntato il: dopo un mese più autunnale che primaverile, sono arrivati i primi raggi a riscaldare animi e clima. Ecco quindi giunto il momento di dare una rinfrescata agli accessori e scegliere i nuovi sunglasses da sfoggiare in città e durante i week-end al mare. Senza esclusione di forme e colori, i nuovidascelgono materiali sempre più sofisticati e leggeri, a prova di segno e a prova di. Dal metallo minimale di Cartier, alle lenti salvia di Moscot, passando per i tartaruga di Barton Perreria e i colori bruciati di Prada, fino alle linee classiche di Tom Ford che contrastano con il bluette squillante di Off White. Dai classici aviator, che non tramontano mai, alle forme nette e alle montature colorate, non c’è che l’imbarazzo della scelta. E voi quali preferite?