I 5 cinema più belli del mondo

Perdere la verginità... al cinema! La prima volta nei film romantici più belli : In questo film la perdita della verginità è un mezzo per il protagonista per entrare nel 'mondo degli adulti' , pensando in questo modo di avvicinarsi a Oliver, che è più grande di lui, e per mettere ...

La Confessione - ospite Alvaro Vitali : “Lino Banfi è sparito con me. Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema” : L’ex star della commedia sexy racconta a Peter Gomez il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo.

Alvaro Vitali : 'Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema' : Ora ai problemi economici si unisce l'amarezza per essere stato messo da parte dal mondo del cinema, che ha iniziato a frequentare da ragazzo lavorando anche con nomi grossi come Fellini, Risi e ...

La Confessione - Alvaro Vitali : “Lino Banfi è sparito con me. Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema” : “Quando la nave affonda i topi scappano, anche al cinema è così e Nessuno mi ha aiutato”. A La Confessione, stasera alle 23:30 su Nove, Alvaro Vitali (alias ‘Pierino’) racconta il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo. “C’è la sensazione che tutti l’abbiano abbandonata. Ma davvero Nessuno l’aiuta?”, chiede Peter Gomez. “Nessuno mi ha aiutato, certo”, ammette l’ex star della commedia sexy. Vitali usa una ...

Messina - Lorenzo Crespi non si candida più : "Voglio inaugurare una scuola di cinema e teatro : Insomma decide in extremis di non entrare in politica, ma di impegnarsi nel sociale dopo la tragica vicenda che lo ha visto protagonista: senza lavoro, malato e ai margini della società. 'Lorenzo - ...

Le locandine più belle della storia del cinema : Con la diffusione del nuovo mezzo espressivo conseguentemente si diffuse anche l'utilizzo del manifesto per pubblicizzare gli spettacoli e seguendo una logica comune di differenziazione di stili, ...

Festival di Cannes 2018 / Le pellicole più attese e la programmazione speciale di Sky cinema Cult HD : Festival di Cannes 2018, dalle pellicole più attese alle "lamentele" dell'occasione. Sky Cinema Cult HD propone i film premiati nelle passate edizioni(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:50:00 GMT)

Loro 1 al secondo posto tra i più visti al cinema : Conferme tra i primi posti della classifica del box office italiano. Primo posto per la riunione dei supereroi Marvel, “Avengers:

Il miracolo - Guido Caprino a Blogo : "La tv è più interessante del cinema" (VIDEO) : Debutta stasera su alle 21.15 su Sky Atlantic la prima serie tv firmata da Niccolò Ammaniti (regia e sceneggiatura). Si intitola Il miracolo ed è una produzione originale Sky (prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï), già premiata in Francia. Protagonista Guido Caprino, l'attore già visto in altre serie della pay tv come In Treatment, 1992 e 1993. Il fatto che negli ultimi anni la sua ...

I 10 cani più memorabili del cinema : Ci sarebbe un mondo di ironie da fare sul fatto che i cani, ammaestrati a dovere, quando nei film eseguono alla perfezione gli ordini dei padroni diventano attori fantastici e spesso contribuiscono non poco alla riuscita dei film. Ma la cosa più interessante di tutte è quando in un film si sceglie di far fare qualcosa ad un cane invece che ad un uomo, quando cioè i cani sono i personaggi determinanti. Questa settimana è uscito in sala L’isola ...

Piera Detassis non è più presidente di Fondazione cinema per Roma : Piera Detassis , giornalista, critico cinemtografico e direttrice del mensile di Cinema Ciak , ha rassegnato poche ore fa le proprie dimissioni da presidente della Fondazione Cinema per Roma . Le ...

Addio alla “più bella del mondo”. Choc nel cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...

AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia nel primo weekend al cinema : battuto anche Star Wars : AVENGERS - INFINITY War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:07:00 GMT)

“Avengers : Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema - la cifra più alta di sempre : Avengers: Infinity War – l’ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi – ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre. Il precedente record di incassi nel primo weekend al The post “Avengers: Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre appeared first on Il Post.