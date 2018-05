I 10 giorni che sconvolsero l' Italia

Sondaggi - la Lega si mangia la destra : +3% in 7 giorni - è al 27 - 5 e contende il primato al M5s (che scende sotto il 30) : Se dal caos istituzionale del governo M5s-Lega saltato all’ultimo minuto esce un vincitore, quello è certamente Matteo Salvini. Almeno secondo i Sondaggi: secondo i dati di Swg per il TgLa7 la Lega non solo aumenta di altri 3 punti in una settimana (un’enormità per un periodo di tempo così breve), ma ora è arrivato a contendere allo stesso Movimento Cinque Stelle il primato tra le forze politiche. I Cinquestelle, infatti, registrano ...

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi e del weekend 26-27 maggio : Pesci attento all'amore - che giorni saranno? : Oroscopo del fine settimana di PAOLO Fox: analisi segno per segno. Per il Leone il cielo è luminoso, Mercurio ha iniziato un transito positivo, ottimo cielo per il segno dei Gemelli.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:15:00 GMT)

Curriculum con soggiorni non certificati - così fan (quasi) tutti : anche per la consulente del Colle visite non provate : Non solo il premier Giuseppe Conte. L’attitudine dei docenti a inserire nel proprio cv esperienze all’estero non certificate non è un’esclusiva del presidente del Consiglio incaricato. Per avere conferma basta bussare al Quirinale. Che fra i suoi consulenti ha nominato una docente di diritto che tra le sue esperienze professionali riporta soggiorni di studio all’estero in maniera del tutto analoga all’attuale presidente del ...

Nazionale - tre partite in 8 giorni : ecco come giocherà l'Italia di Roberto Mancini : Tre partite in 8 giorni: Arabia Saudita, Francia e Olanda. Due gruppi che lavorano in parallelo su due campi, un sistema di gioco il 4-3-3 di base, tanti uomini in zona palla corti stretti e ...

Giuseppe Conte - la consulenza (che coinvolge il governo) firmata dal giurista 7 giorni prima del suo nome al Quirinale : Un parere pro veritate firmato il 14 maggio, quando i 5 Stelle lo avevano già indicato al presidente della Repubblica come loro papabile premier. Nulla di illegittimo, al massimo una questione di inopportunità. Che Giuseppe Conte non ha giudicato tale, nonostante quella consulenza indichi al governo una condotta potenzialmente punibile dall’esecutivo che lo stesso avvocato – già all’epoca – sapeva di potersi trovare a ...

Assemblea Pd tra fischi e polemiche : cambia l’ordine del giorni - rinviate le decisioni calde : cambia l’ordine del giorno: non più elezione del nuovo segretario, ma discussione sull’attualità, cioè la nascita del governo Lega-M5s

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

Tre notizie false che avete letto negli ultimi giorni : Quella del gatto che ha ereditato un milione di euro o quella della grossa somma in lire ritrovata in Svizzera, che arrivano tutte dalla stessa strana fonte The post Tre notizie false che avete letto negli ultimi giorni appeared first on Il Post.

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...

Serbia - 30 giorni reclusione all'arbitro che ha truccato match : Roma, 17 mag. , askanews, Il tribunale di Novi Sad ha inflitto trenta giorni di carcere all'arbitro di prima divisione serba arrestato martedì con l'accusa di aver voluto favorire una squadra in lotta ...

Ryanair taglia i tempi per il check in on line : da 4 a 2 giorni - sui social è bufera : Ryanair 'taglia' ancora e finisce nel mirino dei passeggeri che pure scelgono di spendere poco al momento di mettersi davanti al computer: questa volta la compagnia irlandese ha ridotto, a partire dal ...

Bollette telefoniche a 28 giorni - istruttoria Agcom su Tim e Wind. “Scarse informazioni sul diritto di recesso” : Per imporre alle compagnie telefoniche di tornare alle Bollette a 30 giorni era dovuto intervenire il Parlamento, con un emendamento inserito nella legge di Bilancio. Ma anche se le società si sono adeguate alle nuove regole, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Tim e Wind. Nel mirino sono finite le informazioni sulle modifiche tariffarie – scattate con il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a ...

Inter - visite mediche per Asamoah. A giorni la firma : Dopo 6 stagioni, 156 presenze e 5 gol in bianconero Kwadwo Asamoah è un nuovo giocatore dell'Inter, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Il ghanese, in scadenza di contratto con la Juventus, ha ...