Hotel Gagarin | recensione del film con Claudio Amendola | Luca Argentero e Barbara Bobulova

correttainformazione

: È un week end di grandi ritorni, da #IanSolo nella Galassia lontana lontana a #UltimoTangoAParigi di… - WeCinema : È un week end di grandi ritorni, da #IanSolo nella Galassia lontana lontana a #UltimoTangoAParigi di… - multisala_jolly : #MultisalaJolly #FilmInSala Hotel Gagarin - CineMarconi : Questa settimana c'è Hotel Gagarin con Claudio Amendola, Luca Argentero e Giuseppe Battiston - -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Arriva nelle sale il primodi Simone Spada con. Vi forniremo trama,e commento. Franco Paradiso è un faccendiere, pieno di debiti che si arrangia nel tentativo di racimolare denaro. Così grazie al sapiente aiuto di Valeria metterà in piedi una troupe per realizzare unin Armenia. I cinque eroi del cast tecnico partiti dall’Italia si ritroveranno bloccati nel bel mezzo del conflitto armeno. In una fase di stallo troveranno il modo di reinventarsi e regalare un sogno. “La terra vista dallo spazio è un posto bellissimo, senza barriere ne confini”. Con questa frase di Jurijsi apre il primodi Simone Spada: “”. Il personaggio che avrebbe pronunciato queste parole è il celebre astronauta sovietico che, secondo molti, è stato il primo ad andare nello spazio. È stato rivoluzionario per l’epoca, ha ...