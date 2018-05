Honor 10 | migliori cover e pellicola in vetro temperato

A confronto OnePlus 6 vs Honor 10 : chi scatta le foto migliori (video) : Un confronto OnePlus 6 vs Hoor 10 è doveroso in queste ore: i top di gamma Android presentati a distanza di poche ore negli ultimi due giorni strizzano entrambi l’occhio a utenti esigenti ma pure attenti al portafoglio. Quali dei due dunque conviene acquistare? In questa prima comparativa tra i due device, esamineremo nello specifico il comparto fotografico, cercando di capire quali dei due device scatta foto migliori, sulla base pure di ...